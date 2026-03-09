A pocos días del ingreso de Titi a Gran Hermano Generación Dorada, salió a la luz la identidad del exnovio futbolista del que la participante habló en varios videos de TikTok que se viralizaron en redes sociales.

La revelación se dio en Infama, donde Chiara Mancuso aseguró que el hombre en cuestión es Federico Redondo, deportista que actualmente juega en Elche de España y que anteriormente formó parte del Inter Miami, el equipo en el que también juega Lionel Messi.

Chiara reveló en Infama que el ex de Titi es Federico Redondo (Foto de América TV y Telefe)

“Está hablando de nada más y nada menos de, todavía no lo nombró en la casa, Fede Redondo. El hijo de Redondo”, afirmó la ex GH 2025.

Chiara Mancuso amplió la información y explicó algunos de los motivos por los que Titi tendría miedo de nombrarlo dentro de la casa.

Federico Redondo, futbolista y ex de Titi de Gran Hermano (Foto de Instagram @fede.redondo)

“Lo que ella contaba en los videos es que la familia de él no la dejaba ir a verlo jugar al fútbol porque supuestamente en su familia no se puede ir a la cancha si sos mujer, que no la dejaba salir y que la trataba mal”, señaló.

“Entonces, Titi tiene miedo de nombrarlo adentro de la casa y que la familia, o él mismo, le haga una demanda y tenga que salir”, concluyó.

Titi de Gran Hermano (captura de Infama, América TV)

El video viral de Titi de Gran Hermano hablando de su exnovio futbolista

Antes de entrar a la casa de Gran Hermano, Titi había publicado un video en TikTok en el que hablaba de un exnovio futbolista y dejaba entrever que temía posibles consecuencias legales si lo mencionaba dentro del reality.

“Me sacan de la casa de Gran Hermano para llevarme a un juicio, ¿se imaginan? Realmente me preocupa muchísimo el tema de ‘El loco’ adentro de la casa... No sé si se me escapará el nombre, pero no me voy a limitar a nada”, expresó en uno de los fragmentos que más se viralizó.

En ese mismo relato, la participante fue muy dura al referirse a la relación que habría tenido con el deportista.

“Yo no soy ninguna cómplice de ningún agresivo, machista, golpeador, ludópata, ni nada. Dios ahí castigó muchas veces. Pero claro, yo voy a contar todo y ahora que tengo todo un país escuchando las anécdotas. Me motiva mucho más a contar con lujo de detalles”, agregó.

Y Titi continuó con ironía: “Me imagino a ‘El loco’ viendo la televisión diciendo y diciendo: ‘Esto lo creé yo. Si yo no la trataba tan mal a esta mina, capaz salía un poquito más recta’. En vez de terminar en Gran Hermano, terminaba, no sé, en Utilísima. Pero no, vos creaste este monstruo, hacete cargo de todas las cosas que yo cuente ahora”.