A menos de una semana del debut de Gran Hermano: Generación Dorada, dos figuras ya están fuertemente enfrentadas: Yanina Zilli y Andrea del Boca.
La exvedette dejó en claro dentro de la casa que no soporta a la actriz. Del Boca, mujer de carácter, no tardó en recoger el guante y responder.
“Tiene una mala onda intensa”, le dijo Yanina Zilli a Titi sobre Andrea, con quien ya cruzó varias indirectas picantes.
Por su parte, Andrea del Boca hizo su descargo con sus compañeros más cercanos de juego: “No es sutil. Tenía la posibilidad, en televisión abierta, porque estaba Santiago, de decir ‘tengo problemas con ella’ y darme la posibilidad de contestar. Yo no la subo al ring, yo no le voy a dar entidad”.
Indignada, Zilli manifestó su deseo de que la actriz quede nominada: “Nadie la sube a Andrea a placa, se oculta detrás de una máscara y quiero que se le caiga”.
Más sobre este tema
Andrea del Boca destrozó a Yanina Zilli en el confesionario de Gran Hermano
La actriz fue al confesionario y habló con el Big sobre los momentos tensos con Yanina, y fue letal: “Si tiene un problema, me gustaría que me lo diga de frente. Entre vedettes hay una manera de discutir que no es mi estilo de carrera artística".
“Soy tana y humana, y tengo un costado indígena de parte de mi abuela materna. Cuando se juntan el tano y el indio, no quieren estar enfrente mío”, afirmó.
Como si fuera poco, Andrea del Boca también analizó a Yanina Zilli como actriz y la destrozó en una conversación en el jardín que culminó con una frase demoledora: “No le voy a dar entidad. No hay mejor desprecio que no hacer aprecio”.