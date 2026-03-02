A menos de una semana del debut de Gran Hermano: Generación Dorada, dos figuras ya están fuertemente enfrentadas: Yanina Zilli y Andrea del Boca.

La exvedette dejó en claro dentro de la casa que no soporta a la actriz. Del Boca, mujer de carácter, no tardó en recoger el guante y responder.

Captura de buentelefe, Gran Hermano Generación Dorada.

“Tiene una mala onda intensa”, le dijo Yanina Zilli a Titi sobre Andrea, con quien ya cruzó varias indirectas picantes.

Captura de buentelefe, Gran Hermano Generación Dorada.

Por su parte, Andrea del Boca hizo su descargo con sus compañeros más cercanos de juego: “No es sutil. Tenía la posibilidad, en televisión abierta, porque estaba Santiago, de decir ‘tengo problemas con ella’ y darme la posibilidad de contestar. Yo no la subo al ring, yo no le voy a dar entidad”.

Indignada, Zilli manifestó su deseo de que la actriz quede nominada: “Nadie la sube a Andrea a placa, se oculta detrás de una máscara y quiero que se le caiga”.

Captura de buentelefe, Gran Hermano Generación Dorada.

Andrea del Boca destrozó a Yanina Zilli en el confesionario de Gran Hermano

La actriz fue al confesionario y habló con el Big sobre los momentos tensos con Yanina, y fue letal: “Si tiene un problema, me gustaría que me lo diga de frente. Entre vedettes hay una manera de discutir que no es mi estilo de carrera artística".

“Soy tana y humana, y tengo un costado indígena de parte de mi abuela materna. Cuando se juntan el tano y el indio, no quieren estar enfrente mío”, afirmó.

Como si fuera poco, Andrea del Boca también analizó a Yanina Zilli como actriz y la destrozó en una conversación en el jardín que culminó con una frase demoledora: “No le voy a dar entidad. No hay mejor desprecio que no hacer aprecio”.