Al día siguiente de ingresar a Gran Hermano Generación Dorada, Divina Gloria tuvo que abandonar la casa por un problema de salud. Al pico de presión que sufrió la actriz se le sumó el estrés, lo que terminó dejándola fuera de competencia.

Sin embargo, el 1 de marzo pudo despedirse formalmente de sus compañeros a través de un video que se puso al aire durante la gala. Fiel a su estilo, combinó humor, emoción y picardía.

Así fue la despedida de Divina Gloria de Gran Hermano Generación Dorada (Captura de Telefe)

Emoción y humor: así fue la despedida de Divina Gloria de sus compañeros en Gran Hermano Generación Dorada

“¡Hola! Mis queridos jugadores de la casa de The Big Brother. Aquí DiviGloria sana, salva y feliz de poder comunicarme con ustedes. La hago corta porque sino me doy mucha manija y hago un monólogo de dos horas”, comenzó diciendo.

Luego, se mostró afectuosa con varios de los participantes: “Los quiero. A pesar del poco tiempo que hemos estado juntos, hay gente con la que tuve mucha onda y mucho feeling. Bueno, un amor que me quedó ahí titilando: Sarmiento. ¡Andrea, querida! ¡La Titi! ¡Lolo! Bueno, estoy mayor, no me acuerdo de todos los nombres”.

También hizo referencia al juego dentro de la casa: “Pero delen con todo, como venían haciendo. Y la bipolaridad de darlo todo, de divertirse, de jugar y a la vez de serruchar cabezas. Que es tremendo porque además recién nos conocemos”.

Con su clásico tono teatral, Divina Gloria cerró con una frase que desató risas: “Lo nuestro fue como un amor, un enamoramiento. Nos casamos en Las Vegas. Lo que pasó, queda en Las Vegas".

“Gracias por el aguante, el amor, la buena onda. Esa familiaridad que sentí, ese hilo rojo de amor... ¡Y odio! Así que, Gran Hermano 2026, edición dorada. ¡Arriba!”, expresó Divina, cosechando aplausos y muestras de afecto de los “hermanitos” a la distancia.