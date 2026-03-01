El arranque de Gran Hermano Generación Dorada no da respiro. La edición que prometía por su mezcla explosiva de famosos y desconocidos ya tuvo dos bajas inesperadas: Daniela De Lucía y Divina Gloria. Pero la producción no perdió tiempo y este domingo 1° de marzo prepara el ingreso de dos nuevas participantes que prometen encender la competencia: Inés Lucero y Alejandra Majluf.

Divina Gloria

El primer golpe lo dio Daniela De Lucía, quien abandonó el reality tras recibir la noticia del fallecimiento de su padre. La couch decidió dejar la casa para acompañar a su familia en Tandil y, por ahora, descartó cualquier posibilidad de reingreso.

A la salida de Daniela se sumó la de Divina Gloria. La actriz debió ser internada por un cuadro médico que generó preocupación y, tras varios días de incertidumbre, Santiago del Moro confirmó que no volverá al certamen.

QUIÉNES SON LAS NUEVAS FAMOSAS QUE ENTRAN A GRAN HERMANO EN REEMPLAZO DE DANIELA DE LUCÍA Y DIVINA GLORIA

Con dos lugares vacíos, las especulaciones no tardaron en aparecer. El propio Del Moro anunció en sus redes que este domingo ingresarán dos jugadoras famosas, pero no reveló sus nombres. Sin embargo, la bomba la tiró Ángel de Brito, que filtró la información y confirmó quiénes serán las reemplazantes.

Según contó el conductor de LAM, las elegidas son Inés Lucero y Alejandra Majluf. Inés es conocida por su paso como exparticipante de Survivor, donde se ganó un nombre propio en el mundo de los realities. Alejandra, por su parte, es una actriz reconocida por su trabajo en Clave de sol y otros éxitos, y además tiene una vieja pica con Andrea del Boca, lo que promete más tensión dentro de la casa.

“Prepárense para lo que viene”, escribió De Brito en su cuenta de X, junto a fotos de las nuevas jugadoras. La producción busca desestabilizar rápido a los actuales participantes con dos mujeres de fuerte personalidad y mucha experiencia en el medio.

