Cuando parecía que todo estaba dado para su regreso, Santiago del Moro lanzó un anuncio que sacudió a los fanáticos de Gran Hermano: Generación Dorada y reveló que Divina Gloria no volverá al reality de Telefe.

A través de sus historias de Instagram, el conductor fue directo y contundente: “Por recomendación médica, Divina queda fuera de juego”, escribió, dejando en claro que la decisión responde a cuestiones de salud.

Pero eso no fue todo. En el mismo mensaje, Del Moro agregó un dato que promete revolucionar el juego: “Por tal motivo y dado lo que sucedió con Daniela de Lucía, el domingo ingresan dos jugadores a la casa”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro)

La frase encendió las especulaciones en redes sobre quiénes serán los nuevos participantes y cómo impactará su llegada en la dinámica del reality después de conocerse que la actriz no podrá volver al programa y que otra participante debió salir tras la muerte de su papá.

EL COMUNICADO DE SANTIAGO DEL MORO A LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO SOBRE LA SALUD DE DIVINA GLORIA

En medio de la preocupación que despertó la salud de Divina Gloria, quien debió retirarse de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada para ir a una clínica a hacerse estudios por un cuadro de hipertensión, Santiago del Moro emitió un comunicado oficial.

“Escuchen, este comunicado tiene que ver con la jugadora Divina Gloria. A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria, que le mandamos un beso, se hiciera una serie de estudios y chequeos en una clínica cercana”, comenzó diciendo el conductor, ante la atenta mirada del grupo.

“Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación porque le están haciendo estudios, y por tal motivo, hasta no contar con el diagnóstico médico y con la firma del médico, no va a regresar a la competencia”, agregó.

Foto: Captura (Telefe)

Y cerró: “Esto lo quiero informar para ustedes y para el público también. Ya pasó en otras oportunidades y así es la competencia. Todos ustedes están monitoreados, y la idea es que todos estén ahí bien y aptos para poder jugar un juego de las características de Gran Hermano”.