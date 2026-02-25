La nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada ya empezó a levantar temperatura y, como era de esperarse, los famosos también toman partido. Esta vez fue Nicki Nicole quien dejó en claro quién es su participante favorita… ¡y no pasó desapercibida!

La cantante le dio su voto positivo a Jennifer Galvarini —más conocida como Pincoya Sin Glamour— quien sorprendió al sumarse a la casa más famosa del país. Desde su ingreso, la chilena generó reacciones divididas tanto en Argentina como en Chile. Su personalidad arrolladora y su recordado paso por la versión trasandina del reality la convirtieron en uno de los personajes más comentados.

En medio del revuelo, Nicki Nicole utilizó sus historias de Instagram para expresar públicamente su favoritismo. Sin vueltas, escribió: “¡Mi favorita! Todavía tengo su regalo”, expresó, junto a la imagen de un obsequio muy especial.

El vínculo entre ambas nació hace casi tres años, cuando la cantante visitó la casa de Gran Hermano Chile. En ese encuentro, Pincoya le regaló una tradicional muñeca chilota de protección, símbolo cultural de Chiloé, su tierra natal.

El gesto quedó grabado en la memoria de Nicki, que incluso compartió el momento exacto en que recibió el regalo y confesó que aún lo conserva como recuerdo.

DANIELA DE LUCÍA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SALIR DE GRAN HERMANO POR LA MUERTE DE SU PAPÁ: “FUE SORPRESIVO”

A horas de su abrupta salida de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, Daniela de Lucía decidió romper el silencio y explicar, con la voz atravesada por el dolor, los motivos que la llevaron a abandonar el juego tras la muerte de su papá.

La producción informó que la participante dejaba el reality por un problema familiar grave, pero fue ella misma quien, a través de un mensaje que le hizo llegar a Luis Ventura, contó qué ocurrió realmente. El conductor lo compartió en vivo y generó un clima de profunda emoción en el estudio.

“Hola Luis, querido, ¿cómo estás? Sé que lo llamaron a Leo para hablar del fallecimiento de papá. Primero te cuento que yo estoy bien, que acabo de salir de la casa y que ya estoy viajando a Tandil para acompañar a mamá”, comenzó diciendo Daniela.

Luego, dio detalles del cuadro de salud de su padre: “Él tenía un deterioro físico desde hace tiempo, esto igualmente fue sorpresivo, no lo esperábamos. Pero bueno, una infección en unas escaras en la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin. Así que bueno, acá, triste”.

Con una entereza que conmovió a todos, también se tomó un momento para agradecer: “Pero no quería dejar de mandarte el mensaje con un saludo para vos. Un abrazo, gracias por el llamado”.

Además, hizo un balance de su paso por el reality de Telefe: “Y bueno, fueron dos días en la casa de Gran Hermano que quedarán siempre en mi recuerdo. Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando acá en la vida, la vida misma, la vida de verdad, con la familia”.

Finalmente, cerró con palabras de cariño: “Así que bueno, ya nos veremos cuando esté de vuelta por Buenos Aires. Les mando un beso y un abrazo para todo el equipo”.