El ingreso de Solange Abraham a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada no solo revolucionó el reality, sino también su historia personal. En las últimas horas, quien rompió el silencio fue Lautaro Marchesi, actual pareja y flamante esposo de Marcelo Da Corte, el exmarido de la participante, con quien tiene a su hija, Delfina.

A través de sus redes sociales, Lautaro publicó un explosivo descargo apuntando directamente contra Solange y el tratamiento mediático del tema: “Ahora salgo en las noticias donde la gente homofóbica me insulta no entiendo por qué”, comenzó escribiendo, dejando en claro su enojo por la exposición que tomó el tema tras el ingreso de la modelo al programa.

Sin filtros, lanzó una frase durísima: “Esta mujer psiquiátrica que ingresó a Gran Hermano no tiene nada que ver conmigo. Si realmente los medios quieren saber la verdad de las cosas no tengo problema en hablar”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lautaromarchesini)

“Es mala persona. Y todo esto lo hace por maldad”, agregó, sin filtro. Y cerró con un mensaje tajante que volvió a poner en el centro la interna familiar: “Que se ocupe de su hija que lo necesita. Ella y la familia todavía comen de nosotros. Deberían respetarnos”.

LA DURA HISTORIA DE JENNY MAVINGA EN GRAN HERMANO: FUE SECUESTRADA DE NIÑA POR SU TÍA, PERDIÓ A SU MAMÁ Y HOY LUCHA POR SUS HIJAS

Jenny Mavinga, una de las participantes de Gran Hermano: Generación Dorada, protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la edición al abrir su corazón frente a sus compañeros y contar la durísima historia de vida que arrastra desde la infancia.

“Yo me llamo Jenny Mavinga, nací en Centroáfrica, muy lejos de acá”, comenzó relatando. Y enseguida reveló el hecho que marcó para siempre su destino: “La muerte de mi mamá cambió mi vida rotundamente. Mi mamá murió cuando yo tenía cuatro años”.

Sin su madre, su niñez estuvo marcada por el desarraigo: “No conozco el amor de familia. A los siete años fui secuestrada por mi tía materna. Me maltrató como una hija de pu..., no sé por qué”.

Foto: Captura (Telefe)

Con la voz quebrada, Jenny expuso la profunda herida emocional que arrastra desde entonces: “Yo sé que en esta vida nunca voy a saber lo que es el amor familiar, y a mí eso me duele. ‘A veces digo: necesito un abrazo de una madre’”.

Decidida a cambiar su destino, tomó una decisión radical siendo muy joven. “Yo dije ‘voy a cambiar eso’. Me fui a la calle, me fui a trabajar de moza a los 15 años y hace 23 años años que estoy acá, vine a los 17 años porque me enamoré de un argentino”.

Aquí formó su propia familia: “Vine con él, me casé, tuve mis dos hijas que tienen 14 y 11 años; y son todo mi mundo. Estuve 13 años casada, me separé y a los tres meses conocí a mi actual novio”, afirmó con orgullo. Además, logró construir su propio camino laboral: “Tengo mi peluquería en La Plata, es muy conocida. Soy peluquera completa, soy especialista en pelo postizo”.

Sin embargo, su ingreso a la casa más famosa del país tiene un objetivo muy claro y profundamente personal: “Me voy a meter a Gran Hermano para cumplir mi sueño: tener mi habitación con todo mi placard, mirar mis carteras y mis zapatos, y que mis hijas tengan cada una su habitación. Por eso estoy acá. Así que disculpen, voy a ganar”, lanzó con determinación.

Y cerró con una frase que resume su espíritu de lucha: “Toda mi vida luché para cambiar mi historia. Mientras tenga las dos manos, los dos pies y los dos ojos, voy a seguir luchando para ser quien quiero ser yo”.