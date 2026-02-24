El estreno de Gran Hermano Generación Dorada no solo dio que hablar por los participantes y las novedades del reality, sino también por el impactante look de Santiago del Moro, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Con un saco brillante, escote profundo y una impronta glam rock, el conductor marcó tendencia y despertó comparaciones inmediatas. Las imágenes del debut mostraron al conductor con un blazer gris oscuro con destellos, solapas negras satinadas, una apuesta audaz y sofisticada que recordó a un ícono internacional de la música.

Santiago del Moro en Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura de Telefé).

EN QUIÉN SE INSPIRÓ SANTIAGO DEL MORO PARA SU DEBUT EN GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

Las redes no tardaron en señalar el parecido con un reciente estilismo de Harry Styles, quien deslumbró en la alfombra roja de los Grammy 2026 con un traje firmado por Dior. Según destacó Vogue España, el cantante apostó por un blazer de brillo sutil, escote pronunciado y una estética andrógina que combina elegancia clásica con rebeldía moderna.

Harry Styles en los Grammy 2026 (Foto: Instagram/@badhombremag).

El paralelismo con el outfit de Del Moro fue inmediato: misma silueta entallada, misma sensualidad sutil y el mismo protagonismo del escote. Completó el atuendo con un pantalón de vestir negro, zapatos en el tono y anteojos oscuros. Su entrada al estudio fue impactante.

CÓMO FUE EL LOOK DE SANTIAGO DEL MORO EN ESTRENO DE GRAN HERMANO

Para la apertura de Gran Hermano Generación Dorada, el conductor eligió:

Blazer gris con brillo metalizado

Solapas negras satinadas

Pantalón de vestir negro

Zapatos negros

Accesorios minimalistas

Santiago del Moro en Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura de Telefé).

El estilismo apostó por una estética elegante pero arriesgada, alineada con las tendencias actuales que borran las fronteras entre lo clásico y lo disruptivo.

¿ES TENDENCIA EL ESTILO GLAM MASCULINO?

Sí. En 2026, la moda masculina reafirma el regreso del brillo, los escotes y las siluetas más ajustadas. Figuras como Harry Styles consolidaron esta corriente en alfombras rojas internacionales, y ahora esa influencia se replica en la televisión argentina.

Los looks similares de Santiago del Moro y Harry Styles que marcan tendencia (Foto: captura de X/@guiltyastyle).

El look de Del Moro no pasó desapercibido: en X (ex Twitter) y en Instagram, los usuarios compararon ambas imágenes y celebraron la apuesta fashion del conductor.

