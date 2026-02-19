La espera terminó: Gran Hermano Generación Dorada ya tiene fecha de estreno confirmada. El próximo 23 de febrero de 2026 a las 22.15, Telefe pondrá al aire una de sus apuestas más fuertes, celebrando el 25° aniversario del debut del reality en la Argentina, siempre con la conducción de Santiago del Moro.

Esta edición llega con un giro total. La casa fue completamente renovada y, según trascendió, la tradicional pileta será reemplazada por una playa artificial, un cambio que promete modificar la convivencia y sumar nuevas reglas al juego. Además, habrá tecnología de punta en el set y dinámicas actualizadas para mantener la competencia más picante que nunca.

Así desarmaron la pileta de Gran Hermano para hacer la nueva (Foto: Twitter @RealTimeRating) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Aunque todavía reina el misterio sobre el casting y el reglamento, se especula con una mezcla explosiva de nuevos perfiles mediáticos, exfutbolistas y figuras de ediciones anteriores. La producción mantiene el hermetismo, pero la expectativa crece día a día.

QUÉ SE SABE SOBRE EL DEBUT DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: TODAS LAS NOVEDADES

Lo que sí está confirmado es el regreso de Santiago del Moro como conductor. El presentador volverá a estar al frente de las galas en vivo y de los momentos más calientes del programa, garantizando el ritmo y la tensión que los fanáticos esperan.

El reality podrá verse en Telefe de lunes a jueves a las 22.15, con emisiones especiales y galas decisivas. Pero eso no es todo: el formato se expande al mundo digital y ofrece transmisión 24 horas gratis a través de DirecTV y su app DGO, para que nadie se pierda ni un segundo de lo que pasa en la casa.

La casa de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

Además, HBO Max transmitirá los programas en simultáneo y los dejará disponibles para verlos en cualquier momento. También habrá contenido exclusivo y reacciones en vivo en YouTube y Twitch por Streams Telefe, con la participación de La Tora y Fefe Bongiorno, entre otros creadores.

