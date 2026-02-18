A cinco días del inicio de Gran Hermano Generación Dorada, Ciudad Magazine hace un repaso de todos los ganadores de las ediciones anteriores del reality, que este año cumple 25 años en Argentina.

Gran Hermano: Generación Dorada dará comienzo este lunes 23 de febrero , siempre con la conducción de Santiago del Moro, y el claro objetivo de ampliar el juego con varias novedades, entre ellas una amplia renovación de la casa.

Foto: Instagram (@santidelmoro)

UNO POR UNO: TODOS LOS GANADORES DE GRAN HERMANO

En 2001 se llevó a cabo la primera edición de Gran Hermano en Argentina. El campeón fue Marcelo Corazza quien tenía 29 años y había logrado llegar a la final junto a Tamara Paganini y Gastón Trezeguet.

El joven había ingresado en el reality de manera tardía por lo que no recibió el premio completo sino un proporcional.

Marcelo Corazza (Fotos: capturas Telefe / América TV)

Gracias al enorme éxito, ese mismo año inició la segunda edición y el gran ganador fue Roberto Parra, de 30 años. En la final, logró vencer en el mano a mano a Silvina Luna, que era la gran favorita por el público.

Su fortaleza estuvo en mostrarse como “una persona común”, con valores tradicionales y una imagen de honestidad. Ese perfil conectó rápidamente con amplios sectores del público.

En una edición donde los conflictos eran vistos con recelo como los que protagonziaba Ximena Capristo, este comportamiento fue muy valorado por la audiencia. En ese momento, el perfil de “buen compañero” pesaba más que cualquier tipo de estrategia.

Roberto Parra (Foto: Instagram @roberto.parraok)

La primera mujer en ganar Gran Hermano fue Viviana Colmenero, quien tenía 30 años al triunfar. La edición 2002/03 repartió para la jugadora $100 mil pesos debido a la crisis económica que atravesaba el país.

Viviana Colmenero (Foto: captura América TV)

Después de cuatro años, el reality volvió a la pantalla completamente renovado. Fue entonces que Marianela Mirra, que tenía apenas 22 años, logró ganar el certamen.

La victoria de Marianela Mirra en Gran Hermano 2007 fue una de las más impactantes y debatidas en la historia del reality en la Argentina, principalmente por su estilo confrontativo, su fuerte personalidad y el alto nivel de exposición mediática que generó dentro y fuera de la casa.

Marianela Mirra (Foto: Instagram @marianela_mirraok)

La victoria de Marianela Mirra en 2007 dejó un sabor amargo para algunos televidentes que querían ver campeón a Diego Leonardi, que había llegado a la casa con una historia de superación.

De esta manera, el participante fue convocado a Gran Hermano Famosos, donde compitió con 16 celebridades de ese momento como Amalia Granata, Pachu Peña, Jorge “Locomotora” Castro, Hernán Caire, el ex de Moria Casán Luis Vadalá y varios otros.

En una final inesperada con Jaqueline Dutrá, ex de Martín Palermo, el participante volvió a utilizar su perfil sensible para reconquistar al público que, esta vez, sí lo llevó a ganar el reality.

Diego Leonardi (Foto: Instagram @leonardi_die)

El 2007 fue un año récord para Gran Hermano, ya que se realizaron tres ediciones. El último de los campeones fue Esteban “Bam Bam” Morais.

No fue un jugador agresivo ni confrontativo, sino que construyó su camino desde la naturalidad y la constancia. Este estilo resultó clave para generar identificación en amplios sectores del público.

A diferencia de otros ganadores que se imponen desde el inicio, Bam Bam tuvo un crecimiento gradual, por lo que su imagen positiva se fue consolidando y llegó al tramo final con alto respaldo popular.

Su triunfo fue recibido sin grandes polémicas, ya que era percibido como un participante “justo” y coherente.

Esteban "Bam Bam" Morais (Foto: captura Telefe / Instagram @bammorais)

Sin embargo, tuvieron que pasar tres años para que regrese el reality a Telefe. Fue entonces cuando ganó Cristian Urrizaga, más conocido como Cristian U, quien sorprendió por sus estrategias en Gran Hermano 2011.

Urrizaga fue uno de los primeros participantes en Argentina en asumir públicamente que estaba “jugando” para ganar, sin disimularlo bajo un perfil emocional o victimista. A diferencia de otros ganadores más “pasivos”, Cristian U construyó su camino desde el inicio con una estrategia explícita que incluía alianzas, control de las nominaciones y estudiar el comportamiento del público para saber qué quería ver.

Pese a todos esto, Cristian U fue eliminado a mitad de la competencia, pero pudo volver en el repechaje gracias al voto del público. Este regreso lo transformó en un candidato con grandes chances de ganar el reality, cosa que finalmente ocurrió.

Si bien luego bajó su exposición, quedó instalado como uno de los ganadores más emblemáticos del ciclo, y no pasa una edición sin que lo convoquen de los programas de radio, TV y streaming para que de su opinión.

Cristian U (Foto: captura Net TV)

El campeón más joven de la historia del programa fue Rodrigo Fernández Rumi, quien, con 19 años, ganó la edición 2011-2012, que fue la más extensa hasta ese momento con 164 días de encierro, unos cinco meses.

Fue el ganador más joven del reality hasta el momento, y del millón de pesos del premio se quedó con solo 750 mil debido a que se le descontaron 50 mil por cada nominación.

Rodrigo Fernandez Rumi (Foto: Instagram @rodrirumi)

Luego, fue el turno de Francisco Delgado que ganó la octava edición en 2015, que pasó de Telefe a América TV, con la conducción de Jorge Rial. Delgado logró la victoria con el 52,7 % de los votos del público frente a Matías Schrank.

Aunque el premio anunciado era de 500 mil, por sanciones acumuladas y días fuera de la casa a Delgado se le descontó parte del monto, quedándose con alrededor de $450 mil. Algunas de esas faltas fueron porque el participante debió salir para asistir al parto de Elen, la hija que tuvo con Barby Silenzy.

También se enteró de que tenía un hijo con la bailarina Gisela Bernal, tras que Ariel Diwan revelara que el nene no era hijo suyo sino del mediático.

Francisco Delgado (Foto: Instagram @elena_delgadosilenzi)

Al año siguiente, Luis Fabián “Luifa” Galesio logró derrotar a Ivana Icardi en la final y se llevó el gran premio. Si bien fue eliminado en una instancia, volvió a la casa tras un repechaje.

Su paso por el programa estuvo marcado por relaciones sentimentales con varias compañeras, especialmente con Ivana Icardi, con quien mantuvo una relación fuera del reality tras finalizar el ciclo.

Luifa fue el primer participante en ingresar y el último en salir de la casa durante esa temporada, pero aún así se le descontaron días fuera de juego y sanciones, por lo que cobró 464 mil pesos de los 500 mil del premio.

Además, ese dinero estuvo embargado debido a una demanda de su ex pareja por incumplimiento de la cuota alimentaria de su hija, lo que impidió que lo cobrara de inmediato.

Luifa Galesio (Foto: Instagram @luifagalesio9)

Tuvieron que pasar seis años para que Gran Hermano regresara a la pantalla. En octubre de 2022, el reality volvió a Telefe, y esta vez con la conducción de Santiago del Moro, que había estado al frente de tres exitosas ediciones de MasterChef Celebrity.

Marcos Ginocchio fue el ganador de esta renovada edición tras conseguir el 70,83% de los votos en la final con Julieta Poggio y Nacho Castañares.

Marcos Ginocchio compartió un emotivo video de su paso por la casa de Gran Hermano a 3 meses de su victoria.

Bautista Mascia

En 2024, el ganador del reality fue el uruguayo Bautista Mascia quien superó en la final a Emma Vich con el 56,2% de los votos del público.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

El último ganador de Gran Hermano a la fecha es el también uruguayo Santiago “Tato” Algorta (29), que le ganó la final al cordobés Ulises Apóstolo con el 62,8 por ciento de los votos.

