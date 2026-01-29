La cuenta regresiva para el estreno de Gran Hermano Generación Dorada ya empezó y el reality volvió a sacudir la farándula con la filtración de los primeros nombres de famosos que podrían ingresar a la casa más famosa del país.

El miércoles, en el programa LAM, el equipo reveló detalles jugosos sobre el proceso de selección y los posibles participantes. Ángel de Brito contó que algunos de los convocados ya pasaron por la sesión de fotos oficial, aunque Pilar Smith aclaró que eso no significa que tengan el lugar asegurado.

“Pese a tomarse las fotos no significa que sea una realidad su ingreso”. La frase sorprendió a todos en el piso, sobre todo a Denise Dumas, que preguntó: “¿De todos los que están haciendo las fotos, nadie tiene asegurado entrar tampoco?”.

QUIÉNES SON LOS FAMOSOS QUE PODRÍAN INGRESAR A LA CASA DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

El primer nombre que tiraron al aire fue el de Divina Gloria, actriz, comediante y cantante que hace tiempo no aparece en la tele. Después llegó la sorpresa con Alejandra Majluf. El estudio quedó en silencio hasta que Romi Scalora recordó su paso por Reality Reality y su mini romance con Gonzalo Heredia.

La lista siguió con Kennys Palacios, un nombre que ya venía circulando y que fue reafirmado como uno de los candidatos fuertes. Además, se sumó el dato de que Franco Poggio, novio de Lizardo Ponce, también está en la mira de la producción.

Otro de los nombres que se filtraron fue el de Inés Lucero, reconocida por su paso en Survivor (Telefe, 2024). El último nombre que trascendió fue el de Emanuel Di Gioia, ex participante de Gran Hermano que tuvo un fuerte cruce público con Jorge Rial.

GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: REVELARON QUIÉNES SERÁN LOS ANALISTAS Y LOS INTEGRANTES DE LA NOCHE DE LOS EX

Mientras tanto, se confirmaron los nombres de quienes estarán en el panel de analistas y comentaristas del ciclo. Según Mariana Brey, el equipo estará integrado por Sol Pérez, Eliana Guercio, Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet, Tato y Eugenia, además de la propia Brey, que participará dos veces por semana.

Por otro lado, Robertito Funes Ugarte adelantó novedades sobre La noche de los ex: “En La noche de los ex están armando algo distinto porque van a rotar varios de los analistas, pero van a estar participantes de la historia de Gran Hermano que aún no tuvieron la posibilidad de estar. El sábado 7 de marzo arranca”.

La expectativa por la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada no para de crecer. Los fanáticos esperan la confirmación oficial de la lista de ingresantes y el inicio del ciclo, previsto para el lunes 23 de febrero.

