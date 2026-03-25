Es una noche de emociones fuertes en Gran Hermano: Generación Dorada. Cuando todo parecía encaminarse a una gala de nominación más, Jenny Mavinga sorprendió con una decisión tajante: abandonar el reality de Telefe. Y lo hizo envuelta en un llanto desconsolado que atravesó la pantalla.

Fue el propio Gran Hermano quien dio a conocer la noticia de la joven y se mostró apenado por esta decisión: “La necesidad de reencontrarse con sus seres queridos, motivó que me comunicara su deseo de abandonar la casa. Mavinga, has sido una gran jugadora, pero sobre todo fuiste y sos una excelente persona. Espero de todo corazón que afuera encuentres lo que estás necesitando y que recuperes esa sonrisa tan linda que nos regalaste siempre”, se lo escuchó decir.

Conmovida hasta las lágrimas, Mavinga tomó aire y respondió con sinceridad absoluta: “Yo también te voy a extrañar, Gran Hermano. Gracias por la oportunidad”.

Foto: Captura (Telefe)

“Agradezco a toda la gente en esta casa. Estoy feliz de haber sido parte de esto, de compartir con los chicos. Los quiero a todos, gracias por compartir conmigo. Hice todo el esfuerzo para poder seguir, pero mi cabeza y mis emociones no son lo mismo. No quería irme, pero solamente quiero decir gracias”, cerró, completamente quebrada.

La despedida fue tan intensa como emotiva. Entre abrazos, gritos de aliento y lágrimas, sus compañeros la acompañaron hasta la puerta giratoria, donde finalmente se concretó su salida.

Foto: Captura (Telefe)

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LÁGRIMAS EN GRAN HERMANO: CARMIÑA LE PIDIÓ DISCULPAS EN VIVO A MAVINGA Y RECIBIÓ UNA RESPUESTA INESPERADA

En uno de los momentos más emotivos de Gran Hermano: Generación Dorada, el “derecho a réplica” dejó una escena cargada de emoción, culpa y redención. Carmiña Masi tomó la palabra y, visiblemente nerviosa, se dirigió directamente a Jenny Mavinga para pedirle perdón por el comentario que desató su salida del reality de Telefe.

“Hace un buen tiempo que tengo unas cuantas palabras atragantadas y necesito decírtelas personalmente”, comenzó diciendo Carmiña, despertando la sorpresa de Mavinga. Y sin rodeos, fue al punto: “Primero que nada te quiero pedir disculpas, me equivoqué muy grande contigo. Mis disculpas son sinceras”.

Con la voz quebrada, recordó el momento que generó la polémica: “Hice el peor comentario que una persona puede hacer cuando dije ‘mirá, parece que recién bajó del barco’. Fue algo terrible que no lo quiero volver a repetir”.

Foto: Captura (Telefe)

Lejos de justificarse, asumió la responsabilidad: “Me costó la salida del juego porque eso fue totalmente fuera de juego. Vos sos una mujer fuerte, yo admiro esa fortaleza. Ojalá podamos tomar un café o un mate y darnos un abrazo”.

Pero lo más impactante llegó con la respuesta de Mavinga, que sorprendió por su templanza y generosidad: “No tengo nada contra vos. Te perdoné el primer día con ese abrazo”, lanzó.

Lejos de guardar rencor, reafirmó su postura: “Te perdono de todo corazón”, atinó a decir. Y cerró, a corazón abierto: "No tengo ningún problema en tomar un café con vos cuando salga”.

¡Qué momento