Los dichos de Carmiña Masi sobre Jenny Mavinga fueron de un tenor de inusitado de xenofobia y discriminación, y por más que Gran Hermano Generación Dorada haya expulsado a la participante, el marido de la nacida en la República Democrática del Congo ratificó que denunciará a la paraguaya.

“Enseguida que vi muy bien esas imágenes me contacté con un abogado amigo. Hoy vamos a hacer una presentación porque esto va más allá del juego”, aseguró Damián Papasodaro en A la Barbarossa.

“Vamos a hacer una denuncia penal”, enfatizó.

Gran Hermano: así fueron los tremendos dichos racistas de Carmiña Masi sobre Jenny Mavinga. Fotos: gentileza Telefe

Ahí justificó su accionar: “Acá es un tema no solo por mi mujer, que ella pobre ignora totalmente lo que dijo. Incluso la despidió con un abrazo. Yo creo que si ella hubiera visto las imágenes, hubiera explotado la casa”.

Más tarde, Papasodaro repudió las disculpas de Masi: “La veo y me da repulsión. Se preocupó por salir por la puerta grande, aunque se fue por la de atrás. Quiso mostrar la imagen de superada, altanera. Me voy porque me expulsó el dueño de la casa. No fue sincero lo que le dijo. (...) Irradia xenofobia”.

En qué consiste la denuncia contra Carmiña

La pena que enfrentaría Carmiña por su criminal exabrupto va desde el mes hasta los tres años de prisión en suspenso, prevista en la ley 23.592. Además, la fiscalía de Martínez actuaría de oficio.

“Nosotros queremos bajar un mensaje aleccionador para el resto de la sociedad”, insistió.

“Somos un país discriminador. Estamos acostumbrados a discriminar a la gente de color porque no hay tanto. Pero todo el mundo se la pasa hablando barbaridad de la gente de los países limítrofes. (...) Y somos todos hijos de inmigrantes”, cerró el marido de Carmiña.