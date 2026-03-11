Un nuevo escándalo sacudió la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y terminó con una expulsión inmediata. La participante Carmiña Masi fue eliminada del reality de Telefe luego de realizar comentarios racistas contra su compañera Jenny Mavinga.

La situación ocurrió durante la mañana de este miércoles 11 de marzo, pero la decisión se comunicó horas después, cuando Gran Hermano reunió a todos los jugadores en el living para dirigirse directamente a la casa, con un duro mensaje sobre discriminación y respeto.

“Por favor, necesito que todos escuchen y hagan absoluto silencio. En mi casa no voy a permitir expresiones que promuevan estereotipos que menoscaban la dignidad de las personas”, comenzó diciendo la voz del programa.

Foto: Captura (Telefe)

El comunicado fue contundente desde el inicio y dejó en claro que la convivencia tiene límites muy claros dentro del programa: “Todos debemos ser tratados con respeto. Más allá del color de piel, origen étnico, religión, identidad de género o ideología”, remarcó.

Luego, la producción fue directa al punto al referirse al episodio protagonizado por Carmina: “Hoy escuché un comentario que me llena de preocupación y mucha vergüenza”, expresó Gran Hermano frente a los concursantes.

Y agregó con firmeza: “Carmiña, sabrás que no puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga. Se trata de una conducta inadmisible”.

Foto: Captura (Telefe)

Antes de anunciar la sanción final, Gran Hermano también reflexionó sobre el impacto de este tipo de actitudes: “En el mundo, desgraciadamente, el racismo es un mal que continúa existiendo. Nada me gustaría más que al menos en mi casa podamos brindar un mensaje superador en el cual prevalezcan el respeto y la inclusión”, sostuvo.

El momento más fuerte llegó cuando se reveló cuál sería la consecuencia para la participante: “Asociar a tu compañera con esclavitud es una ofensa que no voy a consentir, aún cuando haya sido formulada en forma de broma. Con estos temas no se bromea”, sentenció.

Finalmente, llegó la decisión definitiva que dejó a todos los jugadores en shock: “He tomado una decisión. A partir de este momento, Carmiña estás expulsada de mi casa. Debes abandonar la competencia. Dirígete hacia la puerta giratoria en este mismo instante”, cerró Gran Hermano, sin vuelta atrás.

Gran Hermano: “He tomado una decisión. A partir de este momento, Carmiña estás expulsada de mi casa. Debes abandonar la competencia. Dirígete hacia la puerta giratoria en este mismo instante

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

¡ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO! EL EXPLOSIVO CARA A CARA DE LUANA CON SU EX TRAS DEJARLO EN VIVO

Lo que parecía ser un simple cierre de relación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos en Gran Hermano: Generación Dorada, luego de que Luana Fernández decidiera ponerle punto final a su relación de pareja con Lucas en el streaming del programa, mientras admitía que se siente cada vez más cerca d Franco Zunino, otro jugador del reality de Telefe.

Luana vivió un incómodo y explosivo cara a cara con su exnovio, Lucas, después de haberlo dejado en vivo frente a las cámaras. La producción sorprendió a la participante al mostrarle a su ex en pantalla.

“Qué sorpresa, ¿no?”, lanzó Lucas con ironía. Y enseguida disparó: “La misma sorpresa que me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando por televisión abierta ante un montón de personas”.

Luana intentó explicar su decisión, pero Lucas no tardó en cuestionar los argumentos que ella había dado al terminar la relación: “Me pareció súper poco valiente hacerlo con los argumentos que usaste. Decías que me dejabas el camino abierto para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quiera”.

Pero el momento más fuerte llegó cuando él fue aún más lejos y la acusó de haber tenido una vida paralela durante la relación: “¿Querés que te cuente un poco? Tengo pruebas, Luana. Sé todo. Hace siete u ocho meses tenías una vida paralela”, afirmó, asegurando que la participante habría mantenido contactos con otras personas.

Incluso mencionó episodios concretos del pasado de la pareja, lo que terminó de tensar el clima. Ante esto, la joven intentó frenar su descargo: “No me hagas esto acá, hay un montón de personas mirando”, le pidió ella, visiblemente incómoda.

Foto: Captura (Telefe)

En medio del cruce, Luana insistió en que siempre lo admiró y que su decisión tuvo que ver con sentimientos que se fueron perdiendo con el tiempo: “Yo siempre te amé. Te admiro completamente”, le dijo.

Sin embargo, Lucas fue contundente con su respuesta final: “No, Luana. Esto se acabó acá”. La escena cerró con un intercambio frío sobre sus pertenencias y hasta sobre las mascotas que compartían, dejando un clima de absoluta tensión y con la participante en shock.

¡Qué momento!