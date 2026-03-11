La paz duró poco en Gran Hermano: Generación Dorada. A medida que avanzan los días dentro de la casa, las alianzas y rivalidades comienzan a quedar cada vez más claras, y en las últimas horas estalló un enfrentamiento que promete marcar un antes y un después en el reality de Telefe.

Las protagonistas fueron Yanina Zilli y Daniela de Lucía, quienes protagonizaron una durísima discusión que dejó frases filosas y a toda la casa en estado de tensión.

Todo comenzó a partir de un comentario impulsivo de Daniela relacionado con un “velorio” y una “localización”, algo que Zilli interpretó como una jugada de muy mal gusto dentro del juego. A partir de allí, el cruce escaló rápidamente.: “Espero que puedas dormir con ese veneno que tenés adentro”, le lanzó Dani a su compañera, visiblemente molesta por cómo se estaban interpretando sus palabras.

Pero la respuesta de Yanina no tardó en llegar y fue igual de contundente: la tildó directamente de “venenosa”, acusándola además de estar más preocupada por la placa de nominación que por el impacto que generaron sus dichos.

El momento más tenso llegó cuando la discusión tocó temas vinculados a la vida personal fuera del programa. Daniela estalló al escuchar que su compañera interpretaba sus palabras como una estrategia: “Que vos creas que yo estoy jugando con eso te hace una mala persona”, sentenció.

Zilli, lejos de retroceder, redobló la apuesta y advirtió a otros participantes sobre la actitud de su rival, asegurando que solo busca “meter mierda a toda la gente”.

Entre gritos y reproches, la pelea dejó frases lapidarias que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Una de las más resonantes fue el tajante: “No se junta el aceite con el agua nunca”, con el que una de ellas selló la distancia definitiva entre ambas.

ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO: REVELAN QUÉ PARTICIPANTE HIZO TRAMPA ANTES DE ENTRAR Y TUVO INFORMACIÓN CLAVE

Un nuevo escándalo gira en torno a Gran Hermano: Generación Dorada. Cuando parecía que todo estaba bajo control en la previa al ingreso de los participantes, una fuerte versión puso en duda la transparencia del aislamiento obligatorio antes de entrar a la casa.

La bomba la lanzó Majo Martino en Sálvese Quien Pueda, donde aseguró que uno de los concursantes no se habría aislado el día que correspondía y, como consecuencia, habría tenido acceso a información importante.

“Los chicos que entraban el lunes se aislaron el sábado. Los que entraban el martes les tocaba el domingo. Pero hay un participante muy amigo de la casa que no se aisló el domingo”, relató la panelista.

Kennys Palacios de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

Según detalló, esta persona recién se habría aislado el lunes a las 19 horas, “con muy poco tiempo de anticipación, estaba arrancando la gala”, cuando el resto ya llevaba más de 24 horas sin contacto con el exterior.

El punto más polémico tiene que ver con la filtración de una supuesta placa con nombres de participantes que comenzó a circular el domingo: “La filtración le dio muchísimos beneficios porque es el único personaje que supo con quién iba a estar adentro de la placa”, afirmó Majo.

Finalmente, Majo reveló el nombre del participante señalado, estilista e íntimo amigo de Wanda Nara: “El que se aisló a último momento y conoció todos los nombres de todos los participantes antes de entrar a la casa es el señor Kennys Palacios”.