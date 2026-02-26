La salida de Daniela De Lucía de Gran Hermano: Generación Dorada dejó un vacío en la casa y también abrió la puerta a una jugada inesperada. Este martes en A la tarde dieron un verdadero “último momento” y lanzaron los nombres de las dos famosas que estarían en carrera para ingresar en las próximas horas.

“Una de las opciones para ingresar a la casa, que estuvo aislada en el hotel estos días y podría llegar a entar en las próximas horas, es la querídisma y carismática Camilota”, reveló Santiago Sposato, en referencia a la hermana de Thiago Medina, quien ya fue parte del reality de Telefe en otra edición.

Pero eso no fue todo. Cuando parecía que la primicia estaba completa, llegó otro nombre que sorprendió a todos en el estudio. Tras una lluvia de pistas, Cora Debarbieri develó el misterio: “Esta actriz se inició en el rubro infantil, brilló junto a Tato Bores y Nicolás Repetto, entre otros. Reconoció haber tenido una relación con Gustavo Cerati. Rechazó en su momento a Pappo y estuvo con Gonzalo Heredia. Éstas son palabras de ella por eso nombro a cada una de estas personas”, expresó.

Y cerró, sorprendiendo al panel con su información: “Es una actriz que también brilló en las telenovelas y ella es Alejandra Majluf, quien entaría a Gran Hermano en reemplazo de Daniela de Lucía”.

La salida de Daniela de Lucía de Gran Hermano: Generación Dorada fue uno de los momentos más tristes desde que comenzó el reality de Telefe. Tras enterarse del fallecimiento de su papá, la participante reunió a todos en la casa y, con una mezcla de entereza y dolor, pronunció palabras que dejaron a más de uno llorando.

“Bueno, chicas, compañeritas de cuarto, me voy por un tema con mi papá. Pero bueno, la vida es movimiento. Gracias por la linda energía, son hermosas”, comenzó diciendo. “Me llevo las fotos. Ese es mi papá, acá está”, agregó, señaladno una fotografía con uno de sus seres más queridos.

“Bueno, voy a decir unas palabras de despedida. Ustedes saben que lo que se vive acá, un día que parece mucho más tiempo. Siempre van a quedar en mi corazón. Y creo que se merecen que les diga la verdad: falleció mi papá”, siguió.

“Y la vida es movimiento. Y uno hace planes y vive un mundo surrealista. Y afuera está el mundo real. Y me quedo con ganas de vivir este mundo surrealista. Y ojalá que algún día nos vuelva a cruzar adentro o afuera”, anadió, despertando el llanto de muchos de los chicos y un abrazo unánime de todos.

Y cerró, a corazón abierto: “Salgo por esa puerta y, bueno, me voy. Y a vivir la vida, gente. ¡Vivan su vida también. Disfruten mucho esto. ¡Gracias! ¡Los amo!“.

