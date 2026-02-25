La salida de Daniela de Lucía de Gran Hermano: Generación Dorada fue uno de los momentos más tristes desde que comenzó el reality de Telefe. Tras enterarse del fallecimiento de su papá, la participante reunió a todos en la casa y, con una mezcla de entereza y dolor, pronunció palabras que dejaron a más de uno llorando.

“Bueno, chicas, compañeritas de cuarto, me voy por un tema con mi papá. Pero bueno, la vida es movimiento. Gracias por la linda energía, son hermosas”, comenzó diciendo. “Me llevo las fotos. Ese es mi papá, acá está”, agregó, señaladno una fotografía con uno de sus seres más queridos.

“Bueno, voy a decir unas palabras de despedida. Ustedes saben que lo que se vive acá, un día que parece mucho más tiempo. Siempre van a quedar en mi corazón. Y creo que se merecen que les diga la verdad: falleció mi papá”, siguió.

Foto: Captura (Telefe)

“Y la vida es movimiento. Y uno hace planes y vive un mundo surrealista. Y afuera está el mundo real. Y me quedo con ganas de vivir este mundo surrealista. Y ojalá que algún día nos vuelva a cruzar adentro o afuera”, anadió, despertando el llanto de muchos de los chicos y un abrazo unánime de todos.

Y cerró, a corazón abierto: “Salgo por esa puerta y, bueno, me voy. Y a vivir la vida, gente. ¡Vivan su vida también. Disfruten mucho esto. ¡Gracias! ¡Los amo!“.

Foto: Captura (Telefe)

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

DANIELA DE LUCÍA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SALIR DE GRAN HERMANO POR LA MUERTE DE SU PAPÁ: “FUE SORPRESIVO”

A horas de su abrupta salida de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, Daniela de Lucía decidió romper el silencio y explicar, con la voz atravesada por el dolor, los motivos que la llevaron a abandonar el juego tras la muerte de su papá.

La producción informó que la participante dejaba el reality por un problema familiar grave, pero fue ella misma quien, a través de un mensaje que le hizo llegar a Luis Ventura, contó qué ocurrió realmente. El conductor lo compartió en vivo y generó un clima de profunda emoción en el estudio.

“Hola Luis, querido, ¿cómo estás? Sé que lo llamaron a Leo para hablar del fallecimiento de papá. Primero te cuento que yo estoy bien, que acabo de salir de la casa y que ya estoy viajando a Tandil para acompañar a mamá”, comenzó diciendo Daniela.

Foto: Web Por: Fabiana Lopez

Luego, dio detalles del cuadro de salud de su padre: “Él tenía un deterioro físico desde hace tiempo, esto igualmente fue sorpresivo, no lo esperábamos. Pero bueno, una infección en unas escaras en la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin. Así que bueno, acá, triste”.

Con una entereza que conmovió a todos, también se tomó un momento para agradecer: “Pero no quería dejar de mandarte el mensaje con un saludo para vos. Un abrazo, gracias por el llamado”.

“Primero te cuento que yo estoy bien, que acabo de salir de la casa y que ya estoy viajando a Tandil para acompañar a mamá”.

Además, hizo un balance de su paso por el reality de Telefe: “Y bueno, fueron dos días en la casa de Gran Hermano que quedarán siempre en mi recuerdo. Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando acá en la vida, la vida misma, la vida de verdad, con la familia”.

Finalmente, cerró con palabras de cariño: “Así que bueno, ya nos veremos cuando esté de vuelta por Buenos Aires. Les mando un beso y un abrazo para todo el equipo”.