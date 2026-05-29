La casa de Lionel Scaloni en Mallorca sorprende por su sencillez. El entrenador de la Selección Argentina, que llevó al equipo a ganar la Copa América del 2021 y el 2024 y el Mundial de Qatar 2022, eligió instalarse en Calviá junto a su mujer, Elisa Montero, en una vivienda que refleja exactamente su estilo de vida: privacidad, familia y nada de ostentaciones.

La propiedad está ubicada cerca de la playa El Toro, uno de los rincones más tranquilos de la isla española.

La vivienda cuenta con pileta de gran tamaño, varias habitaciones, ventanales amplios con vistas al Mediterráneo y un solárium espacioso para recibir visitas. También tiene una galería techada donde la pareja descansa.

Casa de Lionel Scaloni en Mallorca con vistas al Mediterráneo Por: Captura

Lo que no tiene —y eso llama la atención— es exceso decorativo ni ningún signo de ostentación. La funcionalidad y la calma mandan en cada rincón del hogar.

LA CASA DE SCALONI: ENTRE MALLORCA Y PUJATO

Scaloni pasa aproximadamente la mitad del año en su residencia española, desde donde viaja periódicamente a la Argentina para los compromisos de la Selección y para visitar a su familia en Pujato, Santa Fe, el pueblo donde nació a unos 40 kilómetros de Rosario.

ista exterior de la zona de Calviá, Mallorca, donde vive Scaloni junto a su familia Por: Captura

La casa en Mallorca funciona como una base discreta entre Europa y el país, un punto de equilibrio entre su vida profesional y personal.

Fue junto a Elisa Montero que el DT fue dándole forma a ese hogar paso a paso, con impronta sencilla. Lejos de poses de estrella, la pareja eligió un entorno cercano a uno de los puertos más modernos del Mediterráneo y priorizó que la casa fuera un refugio real, no una vidriera.

Ese perfil coincide plenamente con la imagen que Scaloni proyecta también en la cancha: reservado, práctico, sin estridencias.

EL PERFIL BAJO DE SCALONI QUE ENAMORA A LOS ARGENTINOS

Tras los títulos internacionales, el interés por la vida privada del técnico no dejó de crecer.

La casa de Lionel Scaloni en Mallorca Por: Captura

La difusión de imágenes y detalles de su vivienda mallorquina generó repercusión en medios y redes sociales, aunque Scaloni mantiene su bajo perfil a rajatabla. Para él, la casa es un refugio para la familia, no un símbolo de estatus.