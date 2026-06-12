María Emilia Ferrero cumplió años y su pareja, el futbolista Julián Álvarez, le dedicó un romántico mensaje en Instagram acompañado por fotos inéditas.

En una de las imágenes, se ve a la pareja de adolescentes, cuando recién habían iniciado el romance.

“La mejor compañera, la mejor mamá y la misma persona increíble de la que me enamoré. Gracias por tanto amor, tanta paciencia y por hacer que nuestras vidas sean mejor cada día. FELIZ CUMPLEAÑOS MI AMOR. Te amamos”, dice el texto que acompaña las fotos en la que también se ve a Amadeo, el hijo de ambos.

El video de María Emilia con Amadeo Álvarez

LAS FOTOS QUE JULIÁN ÁLVAREZ LE DEDICÓ A MARÍA EMILIA FERRERO EN SU CUMPLEAÑOS

¡Qué jovencitos! Emilia Ferrero y Julián Álvarez. Foto: Instagram juliaanalvarez

Emilia Ferrero y Julián Álvarez. Foto: Instagram juliaanalvarez

Emilia Ferrero, Julián Álvarez y Amadeo. Foto: Instagram juliaanalvarez

Emilia Ferrero, Julián Álvarez y Amadeo. Foto: Instagram juliaanalvarez

Amadeo y la mascota de la familia. Foto: Instagram juliaanalvarez

LA HISTORIA DE AMOR DE JULIÁN ÁLVAREZ Y MARÍA EMILIA FERRERO

Julián Álvarez y María Emilia Ferrero oficializaron su noviazgo cuando se fue a vivir a Inglaterra en 2022 para jugar en el Manchester City.

Julián y Emilia se conocen desde chicos, pero recién blanquearon su romance cuando el futbolista se fue a vivir a Europa tras ser transferido desde River.

Ella, que había sido jugadora de hockey, dejó su vida en Córdoba y se mudó con su pareja para acompañarlo en su carrera.