El presente deportivo de Julián Álvarez en Europa también marcó un nuevo capítulo en su vida personal junto a Emilia Ferrero, con quienes decidió instalarse en una exclusiva residencia de Madrid que combina diseño moderno, confort y privacidad absoluta.

Desde su llegada al Atlético de Madrid, la pareja eligió una propiedad de arquitectura minimalista ubicada en una zona residencial reservada, pensada para equilibrar lujo y funcionalidad.

La vivienda del futbolista Julián Álvarez se distingue por líneas puras, materiales nobles y una fuerte presencia de luz natural, elemento central en toda la propuesta estética.

El interior fue diseñado bajo una paleta neutra dominada por blancos y grises, lo que amplía visualmente los ambientes y refuerza la sensación de calma. Grandes ventanales de doble altura conectan los espacios internos con el exterior, integrando el jardín como parte del paisaje cotidiano y aportando continuidad visual entre ambos sectores.

Así es la casa de Julián Álvarez y Emilia Ferrero en Madrid: jardín XL, cocina profesional y minimalismo | Créditos: Instagram

ASÍ ES LA CASA DE JULIÁN ÁLVAREZ EN MADRID

Uno de los ambientes más destacados es la cocina, concebida casi como un espacio profesional. Equipada con electrodomésticos empotrados y tecnología de última generación, cuenta con amplias islas centrales que priorizan la funcionalidad y el orden.

Así es la casa de Julián Álvarez y Emilia Ferrero en Madrid: jardín XL, cocina profesional y minimalismo | Créditos: Instagram

El jardín, desarrollado por especialistas en paisajismo, presenta distintos niveles de vegetación que aportan privacidad y una atmósfera relajada. Allí se encuentra una piscina longitudinal pensada tanto para el descanso como para la actividad física, acompañada por áreas de relax con mobiliario outdoor que refuerzan la idea de vida al aire libre.

Así es la casa de Julián Álvarez y Emilia Ferrero en Madrid: jardín XL, cocina profesional y minimalismo | Créditos: Instagram

En la planta superior se distribuyen las habitaciones, donde la suite principal sobresale por sus amplios vestidores y baños revestidos con materiales importados. La decoración mantiene una coherencia visual basada en la simplicidad: pocos objetos, líneas limpias y protagonismo de las texturas naturales.