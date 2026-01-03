En una emocionante publicación en su cuenta oficial de Instagram, Julián Álvarez anunció que fue papá por primera vez junto a su pareja, Emilia Ferrero. El delantero argentino compartió una tierna foto de Amadeo marcando el inicio de una nueva etapa familiar tras su destacado recorrido en el fútbol profesional.

La imagen que se volvió viral muestra al bebé recién nacido en su cunita, tierna postal que refleja la felicidad y el orgullo de convertirse en padres por primera vez. El posteo de Julián estuvo acompañado por la fecha en la que nació el niño: “Amadeo. 02/01/ 26″.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero fueron padres por primera vez de Amadeo (Foto: Instagram/@juliaanalvarez)

Cabe recordar que Julián y Emilia se conocen desde niños en su pueblo natal, Calchín, formalizaron su noviazgo a medidados del 2022, poco antes de que Julián se mudara a Manchester para jugar en el Manchester City. Desde entonces han vivido juntos y ahora consolidaron su relación con la llegada de su niño.

UN NUEVO CAPÍTULO PARA JULIÁN ÁLVAREZ Y EMILIA FERRERO

La llegada de Amadeo a la vida de Julián Alvarez y Emilia Ferrero es un antes y un después para la pareja, quienes habían anticipado esta gran noticia a través de sus redes sociales durante el embarazo, acompañada de momentos llenos de ternura y expectativa entre sus fanáticos.

Este posteo no solo se convirtió en uno de los más comentados del día, sino que también refleja cómo Julián Álvarez logra conectar con su comunidad más allá del fútbol, compartiendo experiencias de vida que inspiran a millones.

