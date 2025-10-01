El delantero argentino Julián Álvarez y su pareja Emilia Ferrero sorprendieron a sus seguidores al anunciar que su primer hijo se llamará Amadeo.

La noticia no solo generó ternura entre los fanáticos, sino que también desató especulaciones entre los hinchas de River Plate, quienes interpretaron el nombre como un posible homenaje al histórico arquero Amadeo Carrizo.

El anuncio se dio en medio de una entrevista de DSports, cuando el exjugador de Los Pumas Agustín Creevy le consultó a Álvarez por el nombre elegido para el bebé. Con una sonrisa, el delantero respondió: “Por ahora, Amadeo”, confirmando la elección frente a la sorpresa del periodista.

CRÉDITO: X

QUÉ DIJO EMILIA FERRERO

Por su parte, Emilia Ferrero también habló del tema en una conversación con Creevy en el palco del estadio. Allí reveló que la fecha estimada de parto es el 1 de enero, aunque espera que el nacimiento ocurra antes. Además, la influencer confesó entre risas que logra mantenerse relajada durante el embarazo, pero que su tensión aumenta cada vez que Julián se enfrenta a la presión de patear un penal.

Radicados en Madrid, la pareja vive este momento con alegría y calma. Emilia aseguró que ambos disfrutan de la ciudad mientras esperan la llegada de su primer hijo, un acontecimiento que ya emociona no solo a la familia, sino también a la hinchada millonaria, que celebra la posible referencia al ídolo eterno del club.