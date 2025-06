Julián Álvarez, que encuentra participando en el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid hizo público el embarazo de su novia Emilia Ferrero en dos partes: durante una entrevista por la que un periodista tuvo que salir a disculparse públicamente y luego en un tierno posteo.

El campeón del mundo, de 25 años, se encontraba dando una entrevista a varios medios cuando Matias Pelliccioni de TyC Sports le dijo: “Vas a ser papá… Si hay festejo mañana… imagino que algo en alusión a eso vas a tener que hacer”.

“Yo no dije nada… Si, lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí…”, dijo Julián con recelo. “¿Salió? Bueno, es una primicia”, se alegró el periodista, sinceramente, a lo que el futbolista le contestó “Gracias, estamos muy contentos” antes de dar media vuelta e irse.

EL DESCARGO DEL PERIODISTA QUE “OBLIGÓ” A JULIÁN ÁLVAREZ A BLANQUEAR EL EMBARAZO DE SU NOVIA

Este domingo por la tarde, Julián Álvarez y Emilia Ferrero se mostraron junto a su perro y la ecografía que confirma la feliz noticia. “Foto oficial del nuevo equipo titular Papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino. ¡Estamos muy felices! Te esperamos con todo el amor del mundo”, escribió el delantero.

Así blanquearon Julián Álvarez y Emilia Ferrero su embarazo (Foto: Instagram @juliaanalvarez y @emiliafferrero) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

A todo esto, Matias Pelliccioni dio cuenta de las críticas que recibió luego de sus preguntas, y decidió hacer un descargo. “Necesito y quiero pedir disculpas por lo sucedido recién con Julián. Me siento pésimo y en ningún momento fue mi intención buscar ningún título. Me comí un rumor por recontra confirmado y al estar tantos días viajando y afuera del país y sin repercusiones reales lo di por sentado sin pensarlo, por eso le pregunté por su próximo festejo de gol en relación a eso”, escribió.

El descargo del periodista que reveló el embarazo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero (Foto: Instagram @matipelliccioni )

“Reconozco y me lamento por mi grave error y le pido disculpas sinceras y desde el corazón a él y a toda su familia. Juro por mis hijos que jamás fue mi intención generar esto. Los que me conocen saben que no es mi estilo y no soy mala leche. Realmente me quiero matar. Disculpas nuevamente”, cerró el periodista, muy acongojado.

