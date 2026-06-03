La decisión de Evelyn Botto de compartir un proceso personal en sus redes sociales terminó generando un intenso debate.

La locutora y panelista mostró el resultado de una antropometría que se realizó para conocer mejor su composición corporal y planificar cambios en sus hábitos, pero algunas reacciones de sus seguidores la llevaron a hacer un fuerte descargo.

A través de sus historias de Instagram, la integrante de Otro día perdido compartió imágenes de la evaluación física que realizó junto a un equipo de profesionales y reveló cuál es su peso actual: 78,7 kilos.

“Hoy entendí los valores de mi cuerpo. Tengo ganas, tengo un plan, tengo profesionales acompañándome”, escribió junto a un video en el que se la veía sobre una balanza.

Según explicó, la antropometría no solo mide el peso, sino también variables como la masa muscular y el porcentaje de grasa corporal, datos que permiten diseñar un plan de alimentación y entrenamiento personalizado.

Video: @evelynbotto

El objetivo que le propusieron los profesionales que la acompañan

Durante la consulta, una médica le explicó que cuenta con una buena masa muscular y que el objetivo principal es conservarla mientras trabaja en la reducción del porcentaje de grasa.

“Lo que estamos buscando a nivel grasa es bajar entre 6 y 8 kilos de grasa en total. Nuestro primer objetivo es bajar 6 kilos en tres o cuatro meses”, detalló la especialista, quien aclaró que una pérdida de entre medio kilo y un kilo por semana sería un ritmo adecuado.

Botto decidió compartir públicamente el proceso porque considera importante hablar con transparencia sobre los cambios de hábitos y el acompañamiento profesional detrás de esas decisiones.

El mensaje que la hizo explotar

Sin embargo, entre los cientos de comentarios que recibió, hubo algunos que la incomodaron. Uno de ellos cuestionaba la necesidad de que bajara de peso.

“Evelyn, ese peso no está bien para que bajes con tu contextura física”, le escribió una seguidora.

La respuesta de la conductora no tardó en llegar. “Perdón, ¿sos nutricionista?”, preguntó. Ante la negativa de la usuaria, Evelyn fue contundente.

“Cerrá el or... entonces si no sos médica. Porque estoy armándome todo un séquito de profesionales: médico clínico, psicóloga, entrenador, nutricionista y deportóloga”, expresó.

“Cerrá el or... entonces si no sos médica. Porque estoy armándome todo un séquito de profesionales: médico clínico, psicóloga, entrenador, nutricionista y deportóloga” Evelyn Botto estalló contra una seguidora que criticó su peso.

Además, remarcó que decidió encarar este proceso después de organizar distintos aspectos de su salud física y emocional para hacerlo de manera responsable.

“No soy solamente una persona con sobrepeso”

La situación no terminó ahí. Otro mensaje la cuestionó desde una perspectiva diferente: una usuaria le pidió que no adelgazara porque, según planteó, representaba a muchas personas con sobrepeso.

Lejos de quedarse callada, Evelyn también respondió a esa observación.

“Me pidió que no baje de peso porque evidentemente siendo gorda represento a un montón de gente. Pero no es lo único que soy”, afirmó.

Y concluyó con una reflexión que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores:

“Gorda o con sobrepeso, como quieras decirle. Voy a hacer lo que quiero. Si quiero bajar de peso, voy a bajar de peso. Si tengo ganas de operarme, me voy a operar, porque es mi cuerpo”.

Las declaraciones de la locutora abrieron un debate en redes sobre la autonomía corporal, los comentarios no solicitados sobre el peso ajeno y el rol de los profesionales de la salud en los procesos de cambio físico.