Después de que la Justicia argentina le prohibiera salir del país a Mauro Icardi por no firmar los papeles necesarios para que sus hijas regresen a la Argentina, el conflicto entre el futbolista y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. Según explicó Angie Balbiani en Puro Show, la defensa del deportista avanzaría con una denuncia por litispendencia, una figura clave en el ámbito judicial internacional, contra la mediática.

QUÉ ES LA LITISPENDENCIA Y POR QUÉ COMPLICA A WANDA NADA

Luego de que Mauro Icardi expresara en su comunicado que “esta misma tarde hay audiencia en Milán sobre el mismo asunto”, respecto a la denuncia por el robo de los documentación de sus hijas en Italia y la actuación en Argentina, Angie Balbiani detalló en el programa de eltrece que la litispendencia es un principio jurídico que impide que una misma denuncia se tramite en dos países diferentes al mismo tiempo.

El extenso descargo de Mauro Icardi después de la Justicia italiana le prohibiera salir el país (Foto: Instagram/@mauroicardi).

“¿Qué es la litispendencia? Quiere decir que vos no podés hacer una misma denuncia en dos países diferentes. Por varios motivos: por economía procesal, porque pueden dar dos veredictos distintos y se contraponen las figuras judiciales”, explicó la panelista.

En este caso, Wanda denunció en Argentina que les robaron los pasaportes de sus hijas y que necesitaba la firma de Icardi para tramitar nuevos documentos. Sin embargo, también presentó una denuncia similar en Italia, lo que, según la defensa de Mauro, constituye una doble presentación que podría invalidar o trabar el proceso.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

QUÉ PUEDE PASAR AHORA EN LA CAUSA ENTRE MAURO ICARDI Y WANDA NARA

Con la denuncia por litispendencia que presentarían los abogados de Mauro Icardi, la causa podría tomar un giro inesperado. La Justicia deberá determinar si corresponde tramitar el reclamo en ambos países o si una de las presentaciones debe quedar sin efecto para evitar fallos contradictorios.

Mientras tanto, la prohibición de salida del país para Mauro Icardi sigue vigente y el conflicto judicial entre el futbolista y Wanda Nara suma un nuevo capítulo internacional.

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