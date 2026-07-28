El enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que trascendiera una resolución que podría complicar seriamente al futbolista si no cumple con una orden vinculada a sus hijas.

Todo comenzó después de que Wanda acusara públicamente a Icardi de negarse a firmar la documentación necesaria para tramitar los nuevos pasaportes de las nenas, documentos que debieron volver a gestionarse tras el robo que sufrió la familia en Milán, donde cuatro delincuentes se llevaron esos papeles.

Ahora, se conoció que la Justicia habría intimado al delantero a completar y firmar el formulario correspondiente “con carácter urgente y dentro de las 24 horas”. Además, deberá remitir esa documentación junto con una fotocopia de su pasaporte para que sea enviada a Wanda Nara.

Foto: X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

La información fue difundida por la periodista Naiara Vecchio, quien escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “La Justicia intima a Mauro Icardi a firmar para nuevos pasaportes de sus hijas con Wanda Nara sino lo multará con la prohibición de salida de Argentina y multa de 200 millones de pesos”.

El dato que más repercusión generó fue el apercibimiento económico que figura en el expediente. Según el texto de la resolución, en caso de incumplimiento, el futbolista podría recibir una multa de $200 millones, además de quedar expuesto a la aplicación de medidas aún más severas.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

“Todo ello, bajo apercibimiento de imponer una multa que fijo en la suma de pesos doscientos millones ($200.000.000) a la parte incumplidora y a favor de la contraria, y de evaluar el dictado de medidas más severas”, señala el escrito judicial.

Por otra parte, la resolución también establece obligaciones para Wanda Nara. Una vez que reciba el formulario firmado, deberá acreditar dentro de las 24 horas haber realizado las gestiones correspondientes para avanzar con el trámite de los nuevos pasaportes de sus hijas.

De esta manera, el conflicto entre la empresaria y el jugador vuelve a escalar en el plano judicial, mientras continúa la disputa que mantienen desde su separación y que sigue sumando nuevos episodios.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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WANDA NARA MOSTRÓ EL IMPACTANTE VIDEO DEL ROBO EN SU CASA DE MILÁN MIENTRAS SUS HIJOS ESTABAN ADENTRO: “HABÍA CUATRO PERSONAS”

Wanda Nara volvió a conmover a sus seguidores al publicar un video de las cámaras de seguridad de su casa de Milán, donde mostró el momento en el que delincuentes ingresaron a la propiedad mientras sus hijos permanecían dentro de la vivienda.

A través de sus redes sociales, la empresaria compartió una captura del registro de seguridad en la que se observa a una persona caminando por el interior de la casa durante la noche.

Sobre las imágenes, Wanda sumó un estremecedor relato que da cuenta de la gravedad de la situación: “22:34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta que había 4 personas en la casa”, escribió la conductora, dejando en evidencia que los ladrones se movían por la vivienda mientras los chicos permanecían ajenos a lo que estaba sucediendo.

Minutos más tarde, Wanda subió otra pubicación con más imágenes de las personas que ingresaron a su casa y volvió a disparar contra Mauro Icardi, el padre de sus dos nenas: “Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma, diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villerosm, al cual quieren y lloran por volver”, disparó.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@wanda_nara)

Con este posteo, Wanda decidió exponer públicamente uno de los momentos más angustiantes que atravesó a su familia, al revelar las imágenes del robo ocurrido en su casa de Milán y el peligro al que estuvieron expuestos sus hijos sin siquiera saberlo, en medio de los cruces que mantuvo tanto en la Justicia como por las redes sociales, con Mauro Icardi.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@wanda_nara)

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@wanda_nara)