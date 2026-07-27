En medio del proceso de divorcio con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a utilizar sus redes sociales para celebrar una resolución judicial que, según aseguró, representa un importante avance a su favor.

A través de una historia de Instagram, el delantero publicó un extenso mensaje desde Milán en el que afirmó que la Justicia italiana declaró “inadmisibles” los reclamos económicos presentados en su contra y expuso las millonarias cifras que, según él, le reclamaban.

Mauro Icardi reveló las millonarias cifras que le reclamaba Wanda Nara en el divorcio (captura de Instagram)

Mauro Icardi anunció una resolución clave en su divorcio con Wanda Nara y reveló las millonarias cifras que le reclamaban

"Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución“, comenzó escribiendo el futbolista.

Luego detalló los montos que, de acuerdo con su versión, le habían solicitado durante el proceso de divorcio: 250.000 euros mensuales para su ex, 65.000 euros para cada una de sus hijas y 100.000 euros mensuales por divorcio.

Icardi sostuvo que esos pedidos ya habían sido rechazados por la jueza el 1 de junio de 2026 y aseguró que, este 27 de julio, la Justicia italiana volvió a fallar a su favor.

"La declararon inadmisible. Cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos“, escribió el jugador, quien además agregó: “Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione”.

De esta manera, Mauro Icardi volvió a exponer públicamente el conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara, mientras ambos esperan la resolución definitiva de su divorcio en Italia.