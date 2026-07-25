Benjamín Vicuña protagonizó uno de los momentos más incómodos de La Noche de Mirtha cuando Mirtha Legrand lo sorprendió con una pregunta tan directa como inevitable: cómo es hoy su relación con Carolina “Pampita” Ardohain y Eugenia “la China” Suárez, las madres de sus hijos.

Antes de llegar al tema que generó tensión en la mesa, el actor explicó por qué decidió instalarse definitivamente en Argentina: “Me radiqué acá por mis hijos. Vivo a media cuadra del colegio y a media cuadra de una clínica. Entendí que mi vida es acá, mi alma está tranquila”, expresó.

Sin rodeos, Mirtha fue al hueso: “¿Y te llevás bien con tus ex?”, indagó. A lo que el invitado intentó responder desde el rol de padre y destacó el desafío que implica la crianza compartida: “Creo que tenemos una tarea muy difícil, que es criar. Hoy los papás estamos mucho más presentes que en otras generaciones. Cada hijo tiene una cantidad de actividades y eso significa muchas responsabilidades asociadas a la crianza y a la educación”, explicó.

Foto: Captura (eltrece)

“Lo más importante, de verdad, es el bienestar de los chicos. Yo tuve hijos con dos mujeres y se le busca la vuelta para tener un equipo sano, para que los hijos puedan tener el mejor entorno posible”, afirmó.

Sin embargo, Mirtha volvió a la carga con otra consulta directa: “¿Con ellas tenés una buena relación? ¿Te hablás o no?”, quiso saber. Tras unos segundos de duda, Vicuña respondió con sinceridad: “Me hablo… Esto también lo van a entender muchos. Uno, por momentos, se disocia y logra hablar de lo que hay que hablar. Existen escenarios mejores, posiblemente. Existen otros, pero es lo que me tocó”.

Foto: Instagram (@pampitaoficial)

Entre sonrisas, Benjamín dejó atrás el incómodo momento y confirmó que atraviesa un gran presente sentimental junto a su pareja, Anita Espasandín, con quien mantiene una relación desde hace tres años.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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BENJAMÍN VICUÑA HABLÓ DEL INCIERTO FUTURO DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ Y LANZÓ UNA FRASE LETAL

Mientras el futuro profesional de Mauro Icardi continúa siendo una incógnita, Benjamín Vicuña rompió el silencio y se refirió al impacto que esa situación podría tener en la vida de Eugenia “la China” Suárez y de sus hijos.

El actor chileno habló con Intrusos y, fiel a su estilo, evitó profundizar en cuestiones privadas. Sin embargo, reconoció que sigue de cerca el panorama y dejó entrever cuál es su principal inquietud.

La incertidumbre gira alrededor del próximo paso en la carrera de Icardi. Tras su salida del Galatasaray, todavía no se conoce cuál será el club en el que continuará jugando, una decisión que también definirá en qué país o ciudad podría instalarse junto a la China Suárez.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Consultado por los cronistas sobre si le preocupa el futuro incierto del delantero, Vicuña fue sincero, aunque eligió responder con mucha cautela: “Evidentemente sí, pero me voy adaptando a lo que se puede”, expresó, tal como se pudo ver en Intrusos.

No obstante, dejó en claro que no pretende opinar sobre cuestiones que desconoce ni alimentar especulaciones sobre la pareja: “No voy a hablar porque no tengo mucha información y es algo privado”, remarcó.

Antes de cerrar la charla, el actor también deslizó cuál considera que es la clave para atravesar este tipo de situaciones familiares complejas: “El diálogo es fundamental”, cerró, dejando un mensaje que muchos interpretaron como una definición sobre la importancia de priorizar el bienestar de los hijos por encima de cualquier conflicto entre los adultos.