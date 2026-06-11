La reciente publicación de Mauro Icardi en las redes donde se ve una foto de Eugenia “la China” Suárez sin ropa en su viaje a Maldivas, sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Esta vez, quien quedó en el centro de la escena fue Benjamín Vicuña, que se encontró con un incómodo momento frente a la prensa al ser indagado por este tema.

Durante una nota a Puro Show, al actor le preguntaron directamente qué opinaba de la imagen que Icardi había difundido sobre su actual pareja. Sorprendido por la consulta, Vicuña optó por mantener la cautela y no profundizar en la polémica: “No voy a hablar de eso”, comenzó diciendo.

“Vine de mil amores con Disney, porque trabajo con ellos, acompañado por el amor de mis hijos, con mi novia (Anita Espasandín), a pasar un lindo momento”, agregó visiblemente molesto, dejando en claro que no tenía intenciones de comentar sobre las decisiones de su ex. Y cerró, tajante: “No voy a dar declaraciones de cosas que no tengo que dar”.

¡Clarito!

Foto: Captura (eltrece)

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EL INESPERADO GESTO DE VICUÑA, EN MEDIO DE LA GUERRA ENTRE WANDA NARA E ICARDI, QUE HIZO ESTALLAR LAS REDES

Desde que Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez blanquearon su relación en diciembre de 2025, cada movimiento de las figuras involucradas pasó a ser observado con lupa. Y aunque suele mantenerse al margen de las polémicas, Benjamín Vicuña -ex de la actriz, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amanacio- volvió a quedar en el centro de la escena por un detalle en redes sociales que no pasó inadvertido.

El actor sorprendió al realizar un gesto virtual que muchos interpretaron como una toma de posición en el enfrentamiento mediático que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi, la actual pareja de la China.

Todo ocurrió a partir de una publicación de la cuenta de Instagram @Jotax.digital, donde se compartió un video de Ana Rosenfeld hablando en el programa PrimiciasYa sobre la situación judicial y familiar del futbolista respecto a sus hijas.

Foto: Captura de Instagram (@jotax.digital) Por: Fabiana Lopez

En el clip, la abogada desmintió versiones que indicaban que Icardi habría tenido impedimentos para vincularse con las menores: “Nunca tuvo impedimento de estar con sus hijas. Él no estaba con las hijas porque no estaba en la Argentina. Desde el día uno que él llega a la Argentina, lo primero que se hace es revincularse con sus hijas como corresponde”, sostuvo Rosenfeld.

Además, agregó: “Eso es absolutamente falso y tenemos todas las pruebas en el expediente. De hecho, hasta vuelvo a repetir, vinieron juntos a la Argentina. La mudanza a la Argentina fue un hecho importante, porque al adquirir la casa donde hoy vive Wanda con los chicos, fue una decisión de pareja, porque iba a ser el destino final”.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue que entre las personas que le dieron “me gusta” a la publicación apareció el usuario de Benjamín Vicuña. Como suele ocurrir en el universo de las redes sociales, el detalle fue detectado rápidamente por los seguidores más atentos.

Aunque el artista -que estuvo en medio de la polémica por sus declaraciones en las que confesó todo lo que extraña a sus niños cuando están en Turquía con su mamá, que vive allí con Icardi- no se refirió a este tema ni explicó el motivo de su interacción, el gesto alimentó especulaciones en medio de uno de los conflictos mediáticos más comentados del último tiempo.

¡Dio que hablar!