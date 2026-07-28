Zell, una de las nuevas figuras de la música urbana argentina, continúa expandiendo su carrera internacional con el anuncio de “Zelly Tour”, una gira que lo llevará por España, México, Chile y Uruguay, consolidando su crecimiento fuera del país.

El anuncio llega en la antesala de uno de los momentos más importantes de su carrera: el próximo 12 de septiembre, el artista se presentará por primera vez en el Estadio Malvinas Argentinas, donde llevará al escenario su exitoso EP “Zelly” en el show más ambicioso de su trayectoria.

Las entradas ya se encuentran disponibles exclusivamente a través de Tu Entrada.

Zell debutará en el Festival Riverland de España

Como parte de su expansión internacional, Zell también formará parte del prestigioso Festival Riverland, uno de los encuentros de música urbana más importantes de España, donde compartirá escenario con destacados artistas del género.

Zell, el nuevo referente del urbano argentino

Alan Gauto, conocido artísticamente como Zell, se convirtió en uno de los nombres con mayor proyección dentro de la escena urbana argentina gracias a una propuesta que fusiona trap, pop y sonidos electrónicos, con una fuerte influencia del underground estadounidense.

Más allá de la música, el artista desarrolla un universo creativo que integra moda, arte, producción y cultura digital, construyendo un proyecto con identidad propia junto a su equipo creativo.

Su crecimiento se vio impulsado por colaboraciones con figuras como Duki, Neo Pistea y Tiago PZK, además de trabajar junto al reconocido productor Vinylz, responsable de éxitos internacionales para artistas como Drake.

“Zelly”, el EP que marca una nueva etapa

El lanzamiento de “Zelly” significó un punto de inflexión en la carrera del artista.

El trabajo presenta a Zelly, un alter ego representado por un muñeco que simboliza el caos, los impulsos y la dualidad emocional, concepto que atraviesa toda la propuesta artística del EP.

Entre las canciones más destacadas se encuentra “Vos, yo y tu ego”, uno de los temas más virales del momento en TikTok, que impulsó aún más la popularidad del proyecto.

De Lollapalooza Argentina al Estadio Malvinas Argentinas

El universo de “Zelly” llegó a su máxima expresión durante la presentación de Zell en Lollapalooza Argentina 2026, donde sorprendió al público con un gigantesco muñeco inflable que representaba a su alter ego, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del festival.

Tras agotar presentaciones en Complejo C Art Media, el cantante se prepara ahora para dar el salto más importante de su carrera con su debut en el Estadio Malvinas Argentinas, donde ofrecerá un espectáculo completamente renovado con una puesta en escena de gran escala.

Zell en el Estadio Malvinas Argentinas: fecha y entradas

Artista: Zell

Tour: Zelly Tour

Presentación: EP “Zelly”

Fecha: 12 de septiembre

Lugar: Estadio Malvinas Argentinas, Buenos Aires

Entradas: disponibles exclusivamente a través de TuEntrada

Con una gira internacional en marcha, un exitoso EP y una identidad artística que combina música, estética y cultura digital, Zell se consolida como una de las principales promesas del nuevo sonido urbano argentino con proyección global.