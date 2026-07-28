El cumpleaños de Amancio, el hijo de Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez, quedó envuelto en rumores luego de que trascendiera un detalle que no pasó inadvertido: la actriz no habría asistido al festejo organizado por el actor.

La información fue revelada en Primicias Ya, donde aseguraron que la China brilló por su ausencia en la celebración y sembró dudas sobre los motivos: "La información es de último momento: la China Suárez no apareció en el cumpleaños de Amancio“, afirmaron al aire.

"Me comentan desde el lugar que la China Suárez no apareció, así que evidentemente o no estaría invitada o decidió no ir“, agregraron, deslizando la posibilidad de que la actriz no haya sido parte del encuentro por decisión propia o porque no fue convocada.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Según detallaron, el festejo tuvo un perfil muy bajo y estuvo centrado en los compañeritos del colegio del pequeño, que cumplió seis años: "Está él, hay unos papás y unas mamás del colegio, hay unos pocos chicos y no hay ningún otro famoso, nadie de la familia, ningún otro hermano que hayamos visto hasta ahora. Parece ser un cumpleaños de amigos, de compañeritos del colegio“, contaron en el ciclo.

El cumpleaños se realizó en un espacio del Hipódromo, donde Vicuña habría contado con un sector reservado. En ese sentido, explicaron: "Tiene un lugar privilegiado para que pueda ingresar con todos los compañeritos y su hijo. Está todo cuidado“.

Por último, también aclararon por qué el móvil debió retirarse del lugar: "Cuando vieron que estábamos haciendo la imagen nos pidieron que nos retiremos porque obviamente no está habilitado. Vamos a aclarar: no estábamos haciendo imágenes de los niños“, cerraron.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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BENJAMÍN VICUÑA HABLÓ DEL INCIERTO FUTURO DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ Y LANZÓ UNA FRASE LETAL

Mientras el futuro profesional de Mauro Icardi continúa siendo una incógnita, Benjamín Vicuña rompió el silencio y se refirió al impacto que esa situación podría tener en la vida de Eugenia “la China” Suárez y de sus hijos.

El actor chileno habló con Intrusos y, fiel a su estilo, evitó profundizar en cuestiones privadas. Sin embargo, reconoció que sigue de cerca el panorama y dejó entrever cuál es su principal inquietud.

La incertidumbre gira alrededor del próximo paso en la carrera de Icardi. Tras su salida del Galatasaray, todavía no se conoce cuál será el club en el que continuará jugando, una decisión que también definirá en qué país o ciudad podría instalarse junto a la China Suárez.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Consultado por los cronistas sobre si le preocupa el futuro incierto del delantero, Vicuña fue sincero, aunque eligió responder con mucha cautela: “Evidentemente sí, pero me voy adaptando a lo que se puede”, expresó, tal como se pudo ver en Intrusos.

No obstante, dejó en claro que no pretende opinar sobre cuestiones que desconoce ni alimentar especulaciones sobre la pareja: “No voy a hablar porque no tengo mucha información y es algo privado”, remarcó.

Antes de cerrar la charla, el actor también deslizó cuál considera que es la clave para atravesar este tipo de situaciones familiares complejas: “El diálogo es fundamental”, cerró, dejando un mensaje que muchos interpretaron como una definición sobre la importancia de priorizar el bienestar de los hijos por encima de cualquier conflicto entre los adultos.