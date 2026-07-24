En su programa de streaming en Bondi, Ángel de Brito compartió información sobre el detrás de escena de la novela “Entre Caníbales”, donde Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro fueron protagonistas.
Según el conductor, Pampita sospechaba que entre ambos había algo más que una relación laboral durante las grabaciones.
De Brito relató: “Vicuña parece que andaba con Oreiro en la novela ‘Entre Canívales’, esta era la sospecha de Pampita, ella dice tener pruebas”.
Luego, el conductor y ‘el enmascarado’ recordaron una escena en la que, ya estando Carolina separada de Benjamín, la provocaron en el Bailando con una pregunta incómoda.
“Mandamos a Martín Salwe con la tapa de una revista a preguntarle por el nuevo padrinazgo de Benjamín de UNICEF, y yo recordaba que Natalia había hecho tapas también, le dijimos que le preguntara qué le parecía que iban a ser padrinos de la misma organización, y fue fuerte...”, revivió el momento ‘en enmascarado’ en Ángel Responde.
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EL DÍA QUE ÁNGEL DE BRITO RETOMÓ EL TEMA EN LAM CON PAMPITA DE INVITADA
En el ida y vuelta en el streaming, Ángel de Brito recordó cuando retomó el tema una vez que Pampita estuvo invitada en LAM: “Le preguntó, ¿hay alguna actriz con la que no trabajarías?“.
Entonces, el conductor repitió la frase de Carolina en ese momento: “‘Sí, hay una, que la iría a buscar y cuando me la encuentre... y vos sabes quién es’ osea a Oreiro la quiere fajar”.
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