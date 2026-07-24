En su programa de streaming en Bondi, Ángel de Brito compartió información sobre el detrás de escena de la novela “Entre Caníbales”, donde Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro fueron protagonistas.

Según el conductor, Pampita sospechaba que entre ambos había algo más que una relación laboral durante las grabaciones.

De Brito relató: “Vicuña parece que andaba con Oreiro en la novela ‘Entre Canívales’, esta era la sospecha de Pampita, ella dice tener pruebas”.

Luego, el conductor y ‘el enmascarado’ recordaron una escena en la que, ya estando Carolina separada de Benjamín, la provocaron en el Bailando con una pregunta incómoda.

Ángel de Brito habló del romance secreto de Benjamín Vicuña con Natalia Oreiro (Foto: captura de BONDI).

“Mandamos a Martín Salwe con la tapa de una revista a preguntarle por el nuevo padrinazgo de Benjamín de UNICEF, y yo recordaba que Natalia había hecho tapas también, le dijimos que le preguntara qué le parecía que iban a ser padrinos de la misma organización, y fue fuerte...”, revivió el momento ‘en enmascarado’ en Ángel Responde.

Salieron a la luz más detalles de su supuesto romance. Por: twitter

EL DÍA QUE ÁNGEL DE BRITO RETOMÓ EL TEMA EN LAM CON PAMPITA DE INVITADA

En el ida y vuelta en el streaming, Ángel de Brito recordó cuando retomó el tema una vez que Pampita estuvo invitada en LAM: “Le preguntó, ¿hay alguna actriz con la que no trabajarías?“.

Ángel de Brito habló del romance secreto de Benjamín Vicuña con Natalia Oreiro (Foto: captura de BONDI).

Entonces, el conductor repitió la frase de Carolina en ese momento: “‘Sí, hay una, que la iría a buscar y cuando me la encuentre... y vos sabes quién es’ osea a Oreiro la quiere fajar”.

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