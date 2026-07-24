Desde que se estrenó la nueva temporada de Love Is Blind, Morena Ratti se convirtió en una de las participantes más comentadas por el público.

Su historia con Brian Villalba y la rivalidad que mantuvo con Wanda González por el mismo candidato generaron uno de los triángulos amorosos más fuertes del reality de Netflix.

Sin embargo, mientras los espectadores recién descubren lo que ocurrió dentro del experimento, la realidad de Morena es muy distinta. A casi un año de aquellas grabaciones, la joven sorprendió al contar que su vida dio un giro inesperado.

LA SORPRESIVA CONFESIÓN DE MORENA RATTI

Durante una entrevista en Bondi Live, Morena Ratti reveló que atravesó una difícil situación familiar después de terminar las grabaciones del programa y que fue entonces cuando apareció una persona que cambió por completo su presente.

"Yo tuve un quilombo familiar gigante, conocí a una persona que me apoyó en todo ese proceso, que me acompañó y me ayudó“, expresó.

Luego llegó la revelación que tomó por sorpresa a todos en el estudio. "Es mi pareja hoy y estoy embarazada de siete meses“, anunció.

Una participante de Love Is Blind está embarazada y dio detalles del sexo del bebé en camino. Crédito: Netflix

La noticia fue recibida con aplausos y felicitaciones. Emocionada, Morena contó además que espera un varón y que ya eligió el nombre: Dante.

El padre del bebé es su pareja actual, un hombre que no formó parte del programa y a quien Ratti conoció precisamente en el período posterior a la grabación del reality. La bailarina no reveló su identidad, pero fue clara respecto del vínculo que mantienen.

QUÉ PASÓ CON BRIAN VILLALBA Y WANDA GONZÁLEZ

Aunque el reality recién se está emitiendo, Morena Ratti explicó que todo lo que ocurrió dentro de Love Is Blind quedó atrás.

Consultada por la relación con Brian Villalba y el enfrentamiento con Wanda González, aseguró que hoy no guarda rencores.

"Yo tuve una rivalidad, si se quiere, con Wan por el chico que compartíamos. Pasó algo entre nosotras, tuvimos una conversación privada que solo conocemos ella y yo. Pero bueno, pasó hace un año“, explicó.

Crédito: Bondi Live

De esta manera, Morena dejó en claro que el conflicto pertenece al pasado y que actualmente está enfocada en una etapa completamente distinta, marcada por su relación de pareja y la espera de su primer hijo.