El conflicto entre Gabriela Sabatini y su familia volvió a quedar en el centro de la escena luego de las contundentes declaraciones de Catherine Fulop, quien habló sin filtros sobre el distanciamiento con su cuñada y reveló que, tras el nacimiento de su nieta Gía, nunca hubo un acercamiento.

En una entrevista con LAM (América TV), la actriz fue consultada por la relación con la extenista y respondió con una frase que reflejó el profundo quiebre familiar.

"Oriana se volvió a ir... pero bueno, la verdad es que mi nieta ha sido como la frutilla de la torta, una alegría muy grande. Ni siquiera quiero hablar de Gaby, no hubo ninguna señal de ella. Yo creo que al lado de uno están las personas que te quieren“, expresó Fulop.

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Sus palabras vuelven a poner el foco sobre una interna que lleva varios años y que, lejos de solucionarse, parece mantenerse intacta.

Gabriela, Ova y Tiziana Sabatini y Catherine Fulop (Foto: Instagram)

Qué pasó entre Gabriela Sabatini y su familia

Aunque durante mucho tiempo la familia Sabatini se mostró unida, la situación cambió tras la muerte de Beatriz Garófalo, la madre de Gabriela y Osvaldo “Ova” Sabatini, en 2021.

A partir de ese momento comenzaron a trascender diferencias entre los hermanos vinculadas a cuestiones económicas y a los cuidados de sus padres durante los últimos años de vida.

“Ni siquiera quiero hablar de Gaby, no hubo ninguna señal de ella (tras el nacimiento de Gía). Yo creo que al lado de uno están las personas que te quieren Catherine Fulop

En un principio, Gabriela mantenía una buena relación con su sobrina Oriana Sabatini, pero con el paso del tiempo ese vínculo también se habría deteriorado hasta romperse por completo.

Oriana Sabatini mostró su cuerpo a tres meses y medio del nacimiento de Gia

La distancia quedó expuesta cuando la exnúmero 3 del mundo decidió no asistir al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, celebrado en julio de 2024, una ausencia que generó un fuerte impacto y alimentó las versiones sobre la crisis familiar.

Catherine Fulop habló de una posible reconciliación

Pese a la dureza de sus declaraciones, Catherine Fulop dejó abierta la posibilidad de que el conflicto pueda resolverse en algún momento.

"De todas maneras creo que sí se puede recomponer. ¡Ojalá! Pero... primero hay que hablar“, afirmó.

Mientras tanto, Gabriela Sabatini continúa instalada principalmente en Suiza, aunque también reparte parte de su tiempo entre Miami y Buenos Aires, donde mantiene contacto con amigos, sin que hasta el momento haya señales públicas de un acercamiento con su hermano, su sobrina o el resto de la familia.