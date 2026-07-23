La última gala de Gran Hermano: Generación Dorada estuvo marcada por un momento de máxima tensión cuando Alejandra Majluf rompió en llanto al intentar disculparse públicamente con Daniela “Pestañela” Celis y Romina Uhrig por una serie de comentarios que generaron un fuerte rechazo entre sus compañeros.

Visiblemente afectada, la participante tomó la palabra y reconoció su error: “Tal vez es el momento de pedir disculpas públicamente porque a mí nunca me pasó lo que pasó ayer. Hice un comentario muy desafortunado. Quiero pedirles disculpas a las personas a las que se los hice“, comenzó diciendo.

"Hice un comentario muy inapropiado sobre el cuerpo de una de las participantes (por Daniela), que es una bomba, pero lo hice para halagar a otra. Quise hacer algo que no está nada bien y este es un buen momento para pedir disculpas porque yo siempre digo que hay que ser impecable con las palabras“, expresó.

Foto: Captura (Telefe)

Sin embargo, el pedido de perdón no alcanzó para calmar el clima dentro de la casa: “Toda la casa se me vino encima, es muy duro. Yo me quiero ir. Este es un buen momento, aunque estoy en placa, para que la gente, si quiere, me saque“, lanzó entre lágrimas.

Además, le habló directamente a Romina, una de las participantes involucradas en el conflicto: "Disculpá, Romina. Si podés disculparme y mirarme, te pido mis sinceras disculpas. No tengo otra cosa más que hacer que pedir disculpas“, manifestó, pese a que su compañera evitó mirarla por momentos.

"Yo no soy mala, como dijiste. A mí me importa mucho lo que está pasando afuera, tengo una hija“, sostuvo. Y cerró, muy angustiada: ”No me gusta esto, no me lo merezco, yo no soy así“.

Foto: Captura (Telefe)

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JULIANA “TINI” DÍAZ EXPLOTÓ CONTRA ALEJANDRA MAJLUF EN GRAN HERMANO Y LA ACUSÓ DE “CARETA” Y “FALSA”

La tensión volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y esta vez las protagonistas fueron Juliana “Tini” Díaz y Alejandra Majluf, quienes quedaron envueltas en un fuerte enfrentamiento frente al resto de los jugadores.

Todo comenzó cuando, en medio de una discusión grupal, Juliana tomó la palabra y, visiblemente molesta, lanzó: “Si tenés algo que decir de ella, y de un montón de gente, decilo. Estás desde hoy diciendo cosas por lo bajo. Te estoy viendo, ¿te pensás que soy pelot...?“, lanzó a los gritos.

Y siguió con una durísima catarata de acusaciones: “No le decís nada a nadie. Sé de frente. Sos una caradura. Hablás mal de todo el mundo. Hoy en el baño me hablaste mal de todo el mundo y te estoy viendo acá. Sos una careta. Estás haciendo comentarios por abajo. Dale, decíselo en la cara. Falsa“.

Foto: Captura (Telefe)

Si bien Majluf intentó dar su versión de los hechos, todo terminó en una fuerte enfrentamiento con varios de los chicos: "Habló mal de un montón de gente. Habló mal de Mariela Pietro y habló mal de la Pincoya“, le reprocharon a la actriz.

¡Tremendo!