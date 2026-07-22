A pocos días de haber quedado eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, Manuel Ibero visitó A la Barbarossa, donde hizo un balance de su paso por el reality y también enfrentó una versiones que generó revuelo cuando estaba en la casa: el supuesto vínculo con Luana Fernández.

En el programa, el exparticipante aseguró que logró el objetivo con el que entró al reality.

"Logré lo que yo fui a buscar. No fui a buscar un trofeo, que me hubiera encantado ganarlo, pero fui a buscar el cariño de la gente, que conozca cómo era como persona", expresó Manuel en Telefe.

Fue entonces cuando Eliana Guercio quiso saber cómo había cambiado la percepción del público sobre él.

"¿Tenés más amor que hate?", le preguntó la panelista. ”Tengo muchísimo amor. En X tengo un poco de hate. Yo era un chico que tenía solo hate y ahora pasé a tener más amor“, respondió Manuel.

Luego, Noe Antonelli le consultó si había ingresado al reality con la intención de limpiar su imagen.

"¿Querías reivindicar tu imagen?", indagó la panelista.

"No sé si reivindicarla, pero me difamaron con un montón de cosas. Sí fui infiel en mi anterior relación, pero no hice nada malo", sostuvo Ibero.

Qué dijo Manuel Ibero sobre el rumor de romance con Luana Fernández antes de entrar a Gran Hermano

QUÉ DIJO MANUEL IBERO SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON LUANA FERNÁNDEZ

En el día del cumpleaños de Luana Fernández, Pía Shaw fue al punto y le preguntó si, antes de entrar a Gran Hermano, había existido un romance entre ellos.

La consulta hizo referencia a lo que la propia Luana había contado dentro de la casa, cuando aseguró que Manuel le había tirado onda por Instagram mientras aún estaba de novio con Zoe Bogach, quien por entonces permanecía aislada en Gran Hermano 2023-2024.

Sin vueltas, Manuel desmintió que hubiera existido un vínculo amoroso.

“La conocía, pero no chapé”, respondió, dejando en claro que, si bien tenía trato con Luana antes del reality, nunca mantuvieron un romance.