Al día siguiente de ser eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, Manuel Ibero visitó El Debate, el ciclo que conduce Santiago del Moro, y protagonizó un furcio que no pasó inadvertido.

Mientras respondía a los cuestionamientos por sus modales y los cruces que mantuvo con varias mujeres dentro de la casa, el exparticipante lanzó una frase que rápidamente llamó la atención del conductor.

El furcio de Manuel Ibero que Santiago del Moro no dejó pasar (captura de Telefe)

El furcio de Manuel Ibero que Santiago del Moro no dejó pasar

Todo comenzó cuando Eliana Guercio le preguntó si había hecho una reflexión tras sus enfrentamientos con algunas jugadoras del reality.

Eliana Guercio: -¿Hiciste alguna reflexión? Tuviste cruces con bastantes mujeres. Fuiste despectivo con muchas, pero a la que más subestimaste fue a Luana. ¿Qué reflexión hacés después de irte en un versus con ella?

Manuel Ibero: -Yo a mis compañeros los respeto a todos. También he recibido comentarios despectivos de parte de todos ellos. No tiene que ver con una cuestión de género. Lamentablemente, la casa tiene más mujeres que hombres.

La palabra “lamentablemente” no pasó inadvertida y Santiago del Moro lo interrumpió de inmediato.

Santiago del Moro: -¡Pará! ¿Qué dijiste? “¿Lamentablemente?”

Eliana Guercio: —Sí, dijo que lamentablemente hay más mujeres que hombres en la casa. Para nosotros es una alegría.

Manuel Ibero: —Me expresé mal. Ojalá que gane una mujer, ojalá que gane Yipio. Tiene que ganar el mejor.