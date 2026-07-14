Florencia Peña habló sobre el conflicto que protagonizó con Nico Occhiato tras su salida de Luzu TV y aclaró por qué decidió no iniciar acciones legales. Entrevistada por Yanina Latorre en SQP (América TV), la actriz aseguró que nunca buscó llevar el enfrentamiento a la Justicia.

“Nunca tuve la intención de hacer un juicio millonario”, afirmó Peña, desmintiendo las versiones que circularon en las últimas semanas.

Además, reveló que mantiene un diálogo abierto con el conductor y creador de Luzu TV. “Estamos hablando con Nico. Fue un mes en donde necesité respirar un poco y meterme para adentro. Hablar con Nico fue muy aliviador para los dos, estoy mucho más tranquila”, expresó.

Florencia Peña y Yanina Latorre. Captura: SQP / América TV

Qué dijo Florencia Peña sobre Marley y un posible regreso a Luzu

La actriz también respondió a los rumores que señalaban que Marley no la había respaldado durante la polémica que se generó luego de que anunciara por error una fake news sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi.

Florencia Peña, Lizy Tagliani y Marley. (Foto: Instagram/flor_de_p)

“Marley estuvo mucho conmigo. No esperaba que saliera a apoyarme públicamente”, sostuvo, dejando en claro que recibió su apoyo en privado.

Por último, Florencia Peña sorprendió al hablar sobre su futuro en el streaming y no descartó un regreso a Luzu junto a Marley. “Todavía no sabemos si volvemos con Marley”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de reencontrarse con el público en la plataforma.