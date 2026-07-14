Jimena Barón viajó a Estados Unidos junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus hijos para presenciar el Mundial y alentar a la Selección Argentina. Sin embargo, en medio de su estadía en Atlanta, la artista vivió un momento de enorme angustia al sufrir el robo del cochecito de su bebé Arturo en el hotel donde se hospedan.

Muy indignada, la cantante recurrió a sus historias de Instagram para contar lo ocurrido y expresar su bronca.

“¡Qué bronca, la pucha madre!”, escribió en una de las primeras publicaciones sobre el episodio.

JIMENA BARÓN PATRULLÓ EL HOTEL TRAS EL ROBO

Luego explicó que recorrió el hotel durante horas con la esperanza de encontrar el cochecito: “Acá estoy yo caminando a esta hora. Puse carteles por todo el hotel porque nos chorearon el cochecito. Alguien lo tiene. Eso me da bronca”.

Video: Jimena Barón sufrió el robo en Estados Unidos y se peleó con Matías Palleiro (Instagram)

Aunque aclaró que podrá comprar otro, dejó en claro que lo que más la afecta es el hecho del robo.

“Se compra uno mañana, pero es esa sensación de mierda de que te choreen un cochecito. Hay un bebé que se quedó sin movilidad y hay una mamá que se quedó sin espaldas. Hijo de puta. Encima el hotel es gigante. Alguien de acá tiene el cochecito. Yo no me puedo ir a dormir. Alguien lo tiene”, expresó enojada.

Mientras patrullaba los pasillos del hotel buscando el cochecito, Jimena también reveló que el episodio generó una fuerte discusión con Matías Palleiro.

“Estoy peleada en serio con Matías. No puedo ni hacer humor al respecto porque él dijo: ‘Lo dejamos acá afuera un toque’. Y yo le dije: ‘No, no lo dejemos afuera’. Y él tiene modos que anulan. ¿Y qué pasó? Nos lo chorearon. No sé si nos vamos a arreglar antes del partido de Argentina e Inglaterra”, agreó Jimena.

¿CÓMO TERMINÓ EL COCHECITOGATE?

Jimena Barón: apareció el cochecito robado

Finalmente, la historia tuvo un final feliz. Horas después de recorrer el hotel, colocar carteles y compartir su indignación en redes sociales, Jimena Barón contó que el cochecito de Arturo apareció.

“Acabo de abrir los ojos. El cochecito apareció. Lo deben haber dejado en la puerta de la habitación y Matías lo entró. No sé dónde está Matías. Apenas aparezca les develaré el misterio”, escribió en una historia de Instagram, llevando tranquilidad a sus seguidores y dejando abierta la incógnita sobre cómo terminó el cochecito nuevamente en sus manos.