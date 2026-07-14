Parecía que Milett Figueroa iba a quedarse en Perú luego de su separación de Marcelo Tinelli, pero la modelo decidió volver a la Argentina para iniciarle un demoledor juicio a Mimi Alvarado.

“La ley es la ley, no podés hablar de las personas libremente, así nomás. Hay que tener conciencia”, se plantó desde el aeropuerto de Ezeiza en la madrugada del martes.

Envalentonada, Milett afirmó: “De hecho, quiero marcar un precedente. Por eso lo estoy haciendo con un abogado. No se puede hablar a la ligera de una persona que tiene 15 años trabajando sanamente y haciendo las cosas transparentemente todo el tiempo”.

Milett Figueroa. (@Milett)

“Ya me cansé de callar, me cansé de no generar conflictos, de huir de los conflictos, huir de la polémica. Pero ya llega un punto en el que ya te tocan a la familia y ya no es lindo”, exclamó.

La relación de Milett con Mimi

En ese punto, la modelo lamentó que la edición del reality de Los Tinelli la dejara como la villana en la primera temporada: “Nunca tuve ningún problema con Mimi, eso es lo peor de todo. Lo más loco de todo es que nunca tuve ningún problema con ella”.

Mimi Alvarado en el cumpleaños de Fabián Esperón (Foto: Movilpress).

“Terminé con Marcelo y de pronto salió ella a hablar de mí a ciencia cierta”, continuó suspicaz.

“Estuve tres años en una relación, compartí con el Tirri, con las chicas, no compartí tanto con ella. Compartí en algunas oportunidades, pero no siempre”, concluyó Milett Figueroa ninguneando a Mimi Alvarado.