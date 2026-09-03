La noche del miércoles 2 de septiembre la casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una imprevista gala de eliminación que acercó a las participantes a la final, que se disputará el 14 de septiembre. Tras la salida de Pincoya de la casa, fue el turno de Mariela “La Turca” de dejar el certamen.

Tras una nueva ronda de nominaciones, la placa quedó integrada por Yisela “Yipio” Pintos, Mariela Prieto, Yanina Zilli, Charlotte Caniggia, Luana Fernández .

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Participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro (Foto: capturas Telefe)

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

Los participantes eliminados de Gran Hermano Generación Dorada hasta el momento son: Martha “Divina Gloria” Goldsztern (abandono), Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña Masi (expulsada), Carla «Carlota» Bigiliani, Nicolás «Nick» Sícaro, Kennys Palacios, Jenny Mavinga, Franco Poggio, Cinzia Francischiello, Lola Tomaszeuski (por voto y luego por expulsión), Jessica “La Maciel” Maciel, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei, Daniela De Lucía, Lolo Poggio, Grecia Colmenares, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Gladys “La Bomba Tucumana” Jiménez, Tatiana “Tatiluna” Luna, Brian Sarmiento (2 veces), Franco Zunino, Catalina “Titi” Tcherkaski, Nerea “Nenu” López, Leandro Nigro, Manuel “Manu” Ibero, Juan Carlos “JC” López, Emanuel Di Gioia, Sebastián Cola, Steffany “Campanita” Pereira, Juan “Juanicar” Caruso, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Tamara Paganini, Jennifer “La Pincoya” Galvarini y Mariela “La Turca” Prieto.

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca, Emanuel Di Gioia, Lola Poggio, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Juan “Juanicar” Caruso, Nicolás “Nick” Sicaro, Martha “Divina Gloria” Goldsztern, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Franco Poggio, Carla “Carlota” Bigliani, Grecia Colmenares, Gladys “La Bomba” Tucumana, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Mariela Prieto, Nerea “Nenu” López, Leandro Nigro, Steffany “Campanita” Pereira, Alejandra Majluf y Tatiana “Tatiluna” Luna.

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada?

La nueva edición de Gran Hermano puede verse de lunes a jueves desde las 22:15 por la pantalla de Telefe. Allí se emiten las galas, los debates y todas las instancias decisivas del reality conducido por Santiago del Moro. Además, la señal está disponible a través de distintos servicios de cable de todo el país.

Quienes quieran seguir la convivencia las 24 horas tienen la posibilidad de hacerlo mediante DGO, la plataforma de streaming de DirecTV. El servicio ofrece acceso permanente a la casa sin interrupciones y puede utilizarse desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

Otra opción para ver el reality es Prime Video, que incorpora las emisiones en simultáneo dentro de su catálogo. De esta manera, los usuarios también pueden acceder a los programas más tarde y reproducirlos cuando quieran.

A su vez, los canales oficiales de YouTube y Twitch de Streams Telefe complementan la cobertura diaria del programa. Allí participan figuras y streamers vinculados al ciclo, entre ellos La Tora Villar y Fefe Bongiorno, quienes reaccionan en vivo a todo lo que ocurre dentro de la casa.

¿En qué canal se puede ver Gran Hermano?

La ubicación de la señal depende de cada empresa prestadora de televisión. Estas son algunas de las opciones disponibles en la Argentina:

DirecTV: canales 123 y 1123 HD.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canales 12 y 1001.

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para votar, hay que enviar GH al 9009 o ingresar al sitio oficial ghglobal.ar y seguir los pasos indicados para completar la elección.

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