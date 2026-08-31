Luana Fernández protagonizó un conmovedor DAR con sus abuelos, Gabriel y Diana, en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

En medio del emotivo encuentro, el abuelo sorprendió a la influencer al poner en escena a Matías Hanssen, el joven con quien tuvo un breve romance dentro del reality, y le compartió una información del afuera que la ilusionó.

“Se vienen los nietos con Hanssen”, lanzó Gabriel, entre risas. Y Diana se sumó: “¡Sí! Por favor”.

Con el desparpajo que la caracteriza y visiblemente exultante, Luana respondió: “Bueno, está bien. Si él me espera. Si él quiere, sí, obvio”.

Fue entonces cuando su abuelo le reveló el dato que la tomó por sorpresa: “Te está esperando, lo dice en todos los programas. Es un buen chico. Portate bien”.

La abuela también se sumó al pedido y le pidió que se comportara.

Complaciente con sus abuelos durante el encuentro, Luana les prometió: “Una sola vez en la vida me tengo que portar bien. Estoy haciendo lo mejor que puedo”.

El abuelo de Luana Fernández le dio una inesperada información del afuera que la ilusionó (Telefe)

Luego, la influencer explicó cómo atraviesa el aislamiento y las dificultades de convivir dentro de la casa: “Siempre trato de hacer lo que siento. Hay veces que me equivoco. Lo sé. Pero es muy difícil estar acá adentro”.

En los minutos finales del emotivo cara a cara, Gabriel volvió a aconsejarla: “Portate bien. Y sin insultar, que a Dios no le gusta”. Diana, por su parte, cerró el encuentro con un mensaje de aliento: “Mucha fuerza”.

Emocionada hasta las lágrimas y con la voz quebrada, Luana se despidió de sus abuelos: “Los amo mucho. Besos a toda la familia”.

Luego, la participante le agradeció al Big por el momento vivido junto a sus abuelos, en la recta final de Gran Hermano Generación Dorada, después de casi medio año de aislamiento.

La crisis de Luana tras la falsa boda con Hanssen en Gran Hermano: "Cuando lo besé sentí cosas" (captura de Telefe)

¿LUANA SE ENAMORÓ DE HANSSEN?

El 19 de agosto, Luana Fernández vivió una noche muy movilizante en Gran Hermano Generación Dorada. La participante se casó falsamente con Matías Hanssen, su excompañero, con quien vivió un breve y fogoso affaire en el reality, y tras la boda entró en una profunda crisis de angustia.

Esa noche ingresaron varios ex Gran Hermano, muchos de ellos para casarse falsamente como ella, y las emociones la desbordaron.

Al verla conmocionada, Cola se acercó y la contuvo, mientras Luana se lamentaba por no haber elegido rápidamente a Hanssen para la boda y confesaba que besarlo le hizo sentir cosas especiales.

“Fue fuerte, fue shockeante… Él es mi amigo, pero cuando lo besé sentí cosas. Fue muy rápido, pero sentí cosas”, le dijo Luana a Cola, en crisis.