El 19 de agosto, Luana Fernández vivió una noche muy movilizante en Gran Hermano Generación Dorada. La participante se casó falsamente con Matías Hanssen, su excompañero, con quien vivió un breve y fogoso affaire en el reality, y tras la boda entró en una profunda crisis de angustia.

Esa noche ingresaron varios ex Gran Hermano, muchos de ellos para casarse falsamente como ella, y las emociones la desbordaron.

La crisis de Luana tras la falsa boda con Hanssen en Gran Hermano: "Cuando lo besé sentí cosas" (captura de Telefe)

Al verla conmocionada, Cola se acercó y la contuvo, mientras Luana se lamentaba por no haber elegido rápidamente a Hanssen para la boda y confesaba que besarlo le hizo sentir cosas especiales.

Video de Gran Hermano, Telefe.

LA CRISIS DE LUANA TRAS LA FALSA BODA CON HANSSEN EN GRAN HERMANO

Cola: -¿Estás bien? ¿Qué te pasa?

Luana: -Ay, no sé qué me pasa…

Cola: -Podés respirar…

Luana: -Fue fuerte, fue shockeante…

Cola: -Sí, largá todo. Es normal. Que te visiten, no poder despedirte... Estás sintiendo vacío. Es normal… Tranquila, dijo que te iba a esperar.

Luana: -¿Por qué no lo nombré de una?

Cola: -Vino con una sonrisa y te trajo flores. Disfrutá.

Luana: -Él es mi amigo, pero cuando lo besé sentí cosas. Fue muy rápido, pero sentí cosas.

Cola: -Uno nunca sabe.

En ese momento, entró Yanina Zilli a la escena y Luana le dijo, antes de volver a romper en en llanto: “¿No fue shockeante? Fue raro y muy rápido todo”.

Abrazadas, la exvedette le contestó: “Me pasó lo mismo, Luana”.