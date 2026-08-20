Luego de una noche inolvidable, Ángela Leiva reúne en un nuevo EP algunos de los momentos más especiales de su show del pasado 18 de junio en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El lanzamiento llega acompañado por los videos en vivo de todas las canciones, reviviendo la energía y la emoción de una fecha que marcó un nuevo capítulo en la carrera de la artista.

Ángela Leiva conquistó el Movistar Arena con una voz arrolladora (Foto de prensa)

TODO SOBRE EL NUEVO EP DE ÁNGELA LEIVA

Después de lanzar “Qué Quieres De Mí” junto a Q’ Lokura, “Mejores Enemigas” y “No Podrás” junto a Eugenia Quevedo, y “Ni Perdón Ni Permiso”, canción inédita que Ángela presentó por primera vez durante el concierto y que formará parte de su próximo álbum de estudio, llega ahora el EP que reúne distintos momentos de aquella noche.

El repertorio se completa con “Gato”, su más reciente lanzamiento, “Sin Servicio” y “Amnesia”, además de dos canciones fundamentales como: “Ya Me Olvidé” y la inconfundible “La Gata Bajo La Lluvia”.

Tras agotar su primer Movistar Arena, Angela ya se prepara para su próximo gran encuentro con el público: el 23 de octubre llegará a Córdoba para presentarse en Quality Arena, continuando un año marcado por grandes escenarios, nueva música y una etapa artística que sigue creciendo.