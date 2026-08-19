La despedida de Vulnerable sigue creciendo. Gauchito Club agotó las entradas para su show del 12 de septiembre en C Art Media y, ante la enorme demanda, anuncia una nueva fecha para el 11 de septiembre en el mismo escenario.

El nuevo sold out confirma el momento arrasador que atraviesa la banda y una relación con el público porteño que no para de crecer. En los últimos años, Gauchito Club convirtió al C Art Media en una de sus casas en Buenos Aires, con sucesivas presentaciones agotadas y varias fechas por año, construyendo una convocatoria que se renueva y crece con cada visita.

Gauchito Club agotó el C Art Media y suma nueva fecha en Buenos Aires (fotos de prensa)

Esta vez, el encuentro tiene además un significado especial: será la despedida porteña de Vulnerable, el disco que acompañó el salto más grande de la historia del grupo y que ahora empieza a cerrar su ciclo antes de la llegada de una nueva etapa.

Publicado en 2024, Vulnerable llevó a Gauchito Club a agotar el Estadio Obras, llenar salas emblemáticas de todo el país y ocupar un lugar protagónico en festivales como Cosquín Rock, Lollapalooza Argentina, Quilmes Rock y Buena Vibra. También acompañó una expansión internacional que llevó a la banda por México, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Europa, donde llegó a agotar la emblemática Sala Apolo de Barcelona.

Canciones como “Soy Débil Sr.”, “Primer Recreo”, “Morena Mía” y “Papito Barloa” se volvieron parte fundamental de los shows y crecieron junto con un público cada vez más multitudinario. Por eso, esta despedida no busca solamente cerrar la etapa de un disco: es la celebración de los años que transformaron definitivamente la dimensión de Gauchito Club.

Gauchito Club agotó el C Art Media y suma nueva fecha en Buenos Aires (fotos de prensa)

El éxito en Buenos Aires se suma al que ya había tenido la primera fecha de esta gira despedida en Rosario, que agotó sus entradas en apenas diez días, y anticipa un recorrido nacional que continuará por Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y La Plata.

Al mismo tiempo, el presente de la banda sigue expandiéndose fuera del país. Luego de participar del Festival Sonorama Ribera en España, en noviembre Gauchito Club volverá a Europa con presentaciones en Berlín, Mallorca, Valencia, Barcelona, Málaga y Madrid.

Con un nuevo disco en camino, Gauchito Club se prepara para abrir otro capítulo de su historia. Pero antes, queda una última gran fiesta para Vulnerable. Y en Buenos Aires, una noche no alcanzó.

PRÓXIMAS FECHAS

5 DE SEPTIEMBRE || CÓRDOBA || CLUB PARAGUAY

11 DE SEPTIEMBRE || BUENOS AIRES || C ART MEDIA || NUEVA FECHA

12 DE SEPTIEMBRE || BUENOS AIRES || C ART MEDIA

3 DE OCTUBRE || MENDOZA || LA SALA CLUB

8 DE OCTUBRE || MAR DEL PLATA || BREWHOUSE

9 DE OCTUBRE || LA PLATA || TEATRO ÓPERA

20 DE NOVIEMBRE || BERLÍN, ALEMANIA || BADEHAUS

21 DE NOVIEMBRE || MALLORCA, ESPAÑA || ES GREMI

22 DE NOVIEMBRE || VALENCIA, ESPAÑA || ROCK CITY

23 DE NOVIEMBRE || BARCELONA, ESPAÑA || RAZZMATAZZ 2

26 DE NOVIEMBRE || MÁLAGA, ESPAÑA || LA TRINCHERA

27 DE NOVIEMBRE || MADRID, ESPAÑA || NAZCA