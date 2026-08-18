Cindy Cats, tras agotar cuatro shows consecutivos, anunció una nueva presentación para despedir el año. La banda se presentará el 10 de diciembre en Amerika, ubicado en Gascón 1040, Ciudad de Buenos Aires.

La nueva fecha será la última oportunidad del año para disfrutar en vivo del particular universo musical de Cindy Cats, el ensamble de más de 14 músicos creado por Pedro Pasquale, Francisco Alduncin, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Carlos Salas y Gonzalo Isaí Palacios.

El gran presente de la banda coincide con el lanzamiento de “Favorita” junto a Ángela Torres, una colaboración que nació luego del impacto que tuvo la interpretación en vivo durante las presentaciones de Cindy Cats en Amerika.

Entradas para el nuevo show de Cindy Cats

La nueva fecha de Cindy Cats será el miércoles 10 de diciembre en Amerika, Gascón 1040, y funcionará como el gran cierre de año de la banda.

Las entradas estarán disponibles a partir del martes 18 de agosto a las 18 horas, exclusivamente a través de Plan Out.