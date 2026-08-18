Crash presenta “Mismo Guión”, su nuevo single y segundo adelanto del esperado EP que marcará una nueva etapa en su carrera. El tema fue producido y distribuido por el sello Beathouse y profundiza el universo conceptual que la artista comenzó a construir con “Heart Roto”.
“Esta canción habla de esa sensación rara de ver tu propia historia repetirse en otra persona. De darte cuenta de que no fuiste vos el problema, sino que hay un guión que se repite siempre igual. Para mí fue una forma de soltar y de entender que crecer de verdad implica romper con esos patrones, no sólo cambiar de escena”, explicó Crash.
Acerca de Crash
Crash es una artista, compositora y actriz argentina con una trayectoria que atraviesa la música pop y urbana, además de diferentes proyectos audiovisuales.
A lo largo de su carrera colaboró con artistas como Emanero y Rei, participó con canciones en bandas sonoras de producciones de Netflix, entre ellas Go! La Fiesta Inolvidable, y fue jurado del reconocido programa de televisión Canta Conmigo Ahora.
Actualmente, respaldada por Beathouse (Onceloops Media), Crash busca regresar a sus influencias más vinculadas al rock y el pop internacional.