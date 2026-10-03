Nelson Castro fue uno de los protagonistas de la 52ª Peregrinación a Luján, aunque esta vez no solo por la cobertura periodística del multitudinario evento. Mientras recorría junto a los fieles parte de los casi 60 kilómetros que separan Liniers de la Basílica, el periodista recibió numerosas muestras de cariño que terminaron conmoviéndolo profundamente.

Durante la transmisión de TN, avanzó entre la multitud mientras varias personas se acercaban para saludarlo, abrazarlo y pedirle fotografías. El clima de emoción fue creciendo hasta que algunos de los peregrinos también terminaron llorando al encontrarse con él. En un momento, el periodista quedó en silencio durante algunos segundos, visiblemente movilizado por la situación.

Nelson Castro se emocionó tras ser ovacionado en la peregrinación a Luján (Foto: captura de TN).

“Es tan difícil contar lo que se vive. No puedo ni relatar. Me emociona, me supera. Estoy haciendo un esfuerzo enorme para contener tanta emoción y tanto amor”, expresó Nelson Castro mientras intentaba continuar con su relato. La escena rápidamente se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras de la cobertura de la peregrinación.

LA EMOCIÓN DE NELSON CASTRO EN MEDIO DE UNA MULTITUD QUE CAMINA HACIA LUJÁN

La peregrinación comenzó este sábado desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, con una multitud de fieles que emprendió el tradicional recorrido hasta la Basílica de Luján. La lluvia y las bajas temperaturas no impidieron que miles de personas avanzaran durante la jornada, algunas de ellas para agradecer, pedir por sus familias o cumplir promesas.

La edición 2026 tiene además un significado especial: se trata de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján y se realiza bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, una consigna centrada en la fraternidad, el encuentro y la unidad. La organización había anticipado una convocatoria multitudinaria y el Municipio de Luján estimó que más de un millón de personas llegarían a la ciudad durante el fin de semana.

Pampita en la Peregrinación a Luján (Foto: X/@fedeflowersok).

La jornada también tuvo como una de sus particularidades la presencia de distintas figuras conocidas que se sumaron al recorrido. Pampita, por ejemplo, volvió a participar de la peregrinación y mostró en sus redes sociales cómo atravesaba la caminata bajo la lluvia y el barro.

En ese contexto, la experiencia de Nelson Castro aportó otro registro a la cobertura: el de un periodista que, mientras intentaba contar lo que sucedía, terminó siendo parte de la emoción colectiva que se vivía en el camino.

Nelson Castro se emocionó tras ser ovacionado en la peregrinación a Luján (Foto: captura de TN).

La caminata continuará durante la noche y la madrugada. La llegada de la Imagen Cabecera de la Virgen de Luján está prevista para las 6.45 del domingo, mientras que a las 7 se celebrará la misa central frente a la Basílica, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

¿POR QUÉ SE EMOCIONÓ NELSON CASTRO DURANTE LA PEREGRINACIÓN A LUJÁN?

Nelson Castro se emocionó mientras caminaba hacia la Basílica de Luján porque numerosos peregrinos se acercaron para abrazarlo, saludarlo, pedirle fotos y expresarle su cariño. La situación lo movilizó al punto de quedarse en silencio durante algunos segundos.

¿QUÉ DIJO NELSON CASTRO DURANTE LA PEREGRINACIÓN A LUJÁN?

“Es tan difícil contar lo que se vive. Me emociona, me supera. Estoy haciendo un esfuerzo enorme para contener tanta emoción y tanto amor”, expresó el periodista durante la transmisión de TN.

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