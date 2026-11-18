Eugenia “la China” Suárez quedó en el centro de una nueva polémica luego de que trascendieran versiones que aseguraban que habría perdido un importante protagónico en por los celos de Mauro Icardi. Sin embargo, la actriz decidió romper el silencio y aclarar qué sucederá con su participación en la nueva temporada de En el barro.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez en su programa La Posta, donde compartió los detalles de una investigación que realizó para conocer qué había pasado realmente con la actriz y su continuidad en la ficción.

“Me dicen ‘la bajaron a la China Suárez de En el barro’”, planteó Méndez al introducir el tema. Sin embargo, el periodista consiguió otra versión a través de una fuente vinculada al proyecto. Según relató al aire, desde el equipo tenían intenciones de contar con la actriz durante toda la temporada, pero había una dificultad vinculada a sus compromisos personales: “‘Nosotros queríamos que la China esté completa la cuarta temporada y no podía por el trabajo de su pareja, entonces ella no se podía comprometer’”, fue el textual que el conductor atribuyó a una fuente de la producción.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Además, explicó que el rodaje de una temporada completa demanda aproximadamente tres meses, un período durante el cual la actriz no habría podido garantizar su disponibilidad. En ese contexto, el periodista agregó que el equipo técnico y los guionistas también tenían interés en darle mayor desarrollo a su personaje: “Nosotros queríamos escribir una parte interesante de la China y no se pudo”.

“¿Qué hicieron? Le agregaron dos capítulos. ‘Participación especial de la China Suárez en la cuarta temporada’. Y así va a estar en los créditos. O sea su persoja vuelve”, detalló.

Pero el dato más contundente llegó cuando Gustavo Méndez decidió comunicarse directamente con la protagonista de la polémica para conocer su versión: “¿Y qué hago? Hablo con la China. Me dice “a fines de noviembre grabo”, cerró.

Gustavo Méndez: “Hablo con la China Suárez. Me dice ‘a fines de noviembre grabo’”.

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LA CHINA SUÁREZ HABRÍA PERDIDO UN IMPORTANTE PROTAGÓNICO POR LOS CELOS DE MAURO ICARDI: TODOS LOS DETALLES

La carrera artística de Eugenia “la China” Suárez habría quedado relegada a un segundo plano desde que comenzó su relación con Mauro Icardi. Y ahora trascendió un dato que vuelve a poner el foco sobre la influencia del futbolista en las decisiones profesionales de la actriz: habría perdido un importante protagónico en las nuevas temporadas de En el Barro por los celos de su pareja.

La información fue revelada por Guido Záffora en El Diario de Mariana, donde contó que la China había recibido una propuesta de Underground, la productora de Sebastián Ortega, para volver a formar parte de la ficción que prepara simultáneamente sus temporadas tres y cuatro.

El periodista recordó que la actriz venía de protagonizar dos producciones que consideró grandes éxitos: La hija del fuego y la segunda temporada de En el Barro. En esta última interpretó a una prostituta VIP que era la protegida del personaje de Verónica Llinás, la capanga de la cárcel: “Para mí la China ahí estaba muy bien”, destacó Záffora, quien también recordó que la actriz fue muy querida por sus compañeras durante el rodaje.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Un detalle no menor es que esas grabaciones se realizaron en pleno WandaGate, cuando todavía no estaba confirmado públicamente el vínculo entre Suárez e Icardi. Al finalizar la segunda temporada, su personaje escapaba de la cárcel junto a su pareja en la ficción, una situación que dejaba abierta la posibilidad de regresar en las próximas entregas.

Según contó el panelista, cuando desde Underground le ofrecieron sumarse a las nuevas temporadas, la actriz respondió que “no sabía a dónde iba a estar y cómo iba a ser su vida a partir del 2026”. Para el periodista, esa respuesta estuvo directamente relacionada con su presente sentimental junto a Mauro Icardi y con las declaraciones que el futbolista había realizado sobre las escenas de sexo que ella protagonizó en la ficción.

De hecho, Martín Candalaft recordó en el programa un fragmento de Otro Día Perdido, el ciclo de Mario Pergolini en eltrece, donde Icardi habló sin filtros sobre las escenas subidas de tono de su pareja: “Esas cosas no me gustan. Y se lo dejé claro el primer día. Ya desde ese día le dejé en claro que ahí estábamos recién empezando. Fue al principio y le dije: ‘A mí esto no me gusta’”, había dicho el delantero, además de reconocer que es celoso.

Mauro Icardi y China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

Pero el dato más fuerte llegó cuando el periodista explicó cómo quedó conformado el futuro de la ficción. La tercera temporada tendrá a Lorena Vega como capanga, aunque la actriz no habría cerrado su contrato para la cuarta entrega por diferencias económicas. Ese lugar podría haber sido una oportunidad para que la China Suárez recuperara protagonismo. Sin embargo, de acuerdo con la información de Záffora, su participación finalmente quedó reducida a un solo capítulo de la tercera temporada, mediante un flashback.

Guido Záffora: “Perderse un protagónico porque está en pareja con una persona a la que no le gustan las escenas de sexo”.

“Perderse un protagónico porque está en pareja con una persona a la que no le gustan las escenas de sexo”, cerró Záffora, contundente con su postura en vivo.