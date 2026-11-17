La China Suárez reaccionó furiosa desde Stories este martes por la tarde, luego de que se viralizara un video de Ángel de Brito contando con quién habría tenido un affaire.

“Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa”, contó el conductor en Ángel responde, por Bondi.

Tras lo cual, sin ponerle nombre y apellido explicó que “tiene ojos lindos”.

El chimento de Ángel de Brito que hizo enfurecer a la China Suárez

La reacción de la China Suárez

Entonces, el martes por la tarde María Eugenia se plantó: “Dejen de relacionar mi nombre con el de gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”.

China Suárez contra la prensa. (@sangrejaponesa)

“La mayoría de de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”, agregó la China.

“Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante. La mayoría de los medios son una mafia, sino estás con ellos, no obedecés o no pasás sobres, te ensucian”, cerró la China Suárez.

Los antecedentes del rumor de la China Suárez con un futbolista casado

Analía Franchín ya había deslizado lo mismo el lunes en A la Barbarossa, en alusión al encuentro de la China con Mauro Icardi en París en 2021, cuando Icardi “fue y no pudieron concretar”.

Entonces dio detalles: “¿¡Saben con quiéne estuvo ella!? Ni en pe... lo diría porque no rompería una familia, porque está casado”.

“Si se supiera el nombre de este señor el escándalo de los chats sería nada... sería el triple. Nos vamos todos a vivir a India. Aunque él no es poderoso”, describió Analía Franchín.